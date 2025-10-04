Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies

Antwerp blijft in de problemen. Na het 1-1 gelijkspel tegen Cercle Brugge groeit de frustratie bij spelers én fans. Zeno Van den Bosch reageerde na afloop.

Antwerp speelde zaterdag 1-1 gelijk tegen Cercle Brugge. The Great Old speelde een goede eerste helft, die het eigenlijk met een voorsprong had moeten afsluiten, maar daar niet in slaagde. De 1-1 stond toen al op het bord.

Na de pauze kwam Cercle een pak beter uit de kleedkamer, terwijl het bij Antwerp een pak moeilijker verliep. "Dit is heel frustrerend", reageerde verdediger Zeno Van den Bosch na afloop bij DAZN.



Hoe moet het nu verder met Antwerp?

"Onze eerste helft was goed tot aan dat tegendoelpunt. Thuis willen we altijd vol voor de drie punten gaan, dus dit is enorm frustrerend", gaat hij verder.

"We hadden voldoende balbezit na de rust, maar echte kansen volgden niet. Ik heb daar geen verklaring voor. Soms moeten we misschien van verder trappen. Geen idee."

Maar hoe moet het nu verder? De fans hadden al een spandoek gehangen waar duidelijk op geschreven stond: "Wij betalen, jullie falen". "We moeten gewoon samenblijven als één ploeg nu", zegt Van den Bosch. "Beelden bekijken en analyseren om te zien wat er beter moet, en dit dan meenemen naar de volgende weken. Verder gewoon alles blijven geven. Of dat genoeg zal zijn? Dat zullen we de komende weken zien."