"Buitensporig" en "niet verbloemen": Keeperstrainers reageren op kritiek op Nordin Jackers

Club Brugge blijft voorlopig vasthouden aan Nordin Jackers als eerste doelman. Ondanks recente fouten in meerdere wedstrijden, krijgt hij steun van twee voormalige keeperstrainers die de situatie vanuit hun ervaring duiden.

De fase in minuut 73 van het duel tegen Atalanta blijft onderwerp van debat. Jackers greep eerst goed in op een doorbraak van Musah, maar veroorzaakte vervolgens een strafschop op Pasalic. Gilbert Roex, voormalig keeperstrainer bij Racing Genk, noemt de ingreep onnodig, maar nuanceert de kritiek.

“De kritiek is buitensporig, want ik begrijp Nordin in zijn enthousiasme. Na die eerste uitstekende redding neemt de adrenaline het over”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Bram Verbist, die Jackers begeleidde bij OH Leuven, bevestigt dat. “Een-tegen-een doet Nordin het fantastisch. Daarna gaat het om centimeters. Da’s ook deels pech.”



Fouten in meerdere wedstrijden

Jackers was de voorbije vijf weken betrokken bij drie fases die punten kostten: tegen KAA Gent, La Louvière en Atalanta. Verbist wijst erop dat de fout tegen Atalanta niet bij Jackers begon: “Penaltyfout, penaltyfout. Ik hoor niks anders meer, maar de fase begint door een vergissing van een andere speler, hè.” Roex sluit zich daarbij aan. “Mensen vergeten dat de taak van een doelman is om de fouten van anderen recht te zetten. Dat was in al die bovengenoemde matchen zo.”

Ook in de andere wedstrijden speelden ploeggenoten een rol. Tegen KAA Gent liet Hugo Siquet zich voorafgaand aan het doelpunt eenvoudig passeren. In het duel met La Louvière ging Spileers onvoldoende in duel bij een hoekschop. “Maar daar spreekt niemand nog over”, aldus Roex.

Bewijzen

Beide trainers erkennen echter ook dat Jackers fouten maakte. “We moeten het ook niet verbloemen. Dit moet benoemd worden, maar context is belangrijk”, besluit Roex. Hij wijst op het beperkte aantal wedstrijden dat Jackers dit seizoen keepte en het gebrek aan ervaring als eerste doelman. “Zonder die rotatie in doel was Nordin misschien niet naar Pasalic gelopen in die tweede fase tegen Atalanta. Hij zal zich willen bewijzen, iets extra’s willen doen. Als een doelman te veel wil doen, loopt het fout.”