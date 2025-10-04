Een blij weerzien? Fred Vanderbiest zegt wat hij geleerd heeft van Wouter Vrancken

Een blij weerzien? Fred Vanderbiest zegt wat hij geleerd heeft van Wouter Vrancken
Foto: © photonews

Zaterdag staan KV Mechelen en STVV tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Voor Fred Vanderbiest betekent dit een weerzien met Wouter Vrancken, met wie hij eerder 88 wedstrijden samenwerkte bij Mechelen. Nu treffen ze elkaar voor het eerst als hoofdcoaches.

Vanderbiest en Vrancken vormden jarenlang een tandem langs de zijlijn bij KV Mechelen. “Da’s het mooie aan voetbal, hé. We horen elkaar nog regelmatig, maar deze week is dat nog niet gebeurd”, lacht hij op zijn persconferentie.

De samenwerking tussen beide coaches wordt door Vanderbiest positief geëvalueerd. Hij benadrukte dat hij in die periode ook zelf stappen heeft gezet als trainer. “Sinds de komst van Wouter heeft de club grote stappen gezet en dat is iets waar ook ik in gegroeid ben”, aldus Vanderbiest.

Videobeelden

Een concreet aspect dat Vanderbiest aanhaalt, is het gebruik van videobeelden in de voorbereiding. “Welke dingen ik van hem heb geleerd? Het werken met videobeelden”, verklaarde hij. Hij verwees naar zijn beginperiode als coach, waarin dergelijke technieken nog niet gangbaar waren. “Toen ik begon als coach was dat zeker nog niet zo ingeburgerd als nu”, stelde hij.

Vanderbiest illustreerde dit met een voorbeeld uit zijn tijd bij KV Oostende. “Ik kan me herinneren dat ik met KV Oostende op Heist moest gaan spelen en beelden moest knippen van RTV.”

Vooruitblik op de wedstrijd

De ontmoeting tussen KV Mechelen en STVV is voor beide ploegen van groot belang met het oog op de klassering. KV Mechelen wil richting tweede plek, Vrancken kan na een 0 op 9 elk punt heel goed gebruiken.

Volg KV Mechelen - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest

