Maziz komt met duidelijke boodschap voor fans van OH Leuven

Youssef Maziz is dit seizoen gedeeld topschutter bij OH Leuven, maar moet het stellen met een rol als invaller. In een interview blikt hij terug op zijn veranderde positie, een mislukte transfer en de perceptie bij de achterban.

Maziz werd twee jaar geleden aangetrokken als opvolger van Raphael Holzhauser en Xavier Mercier. Zijn eerste seizoen leverde acht doelpunten en acht assists op. Sinds vorig seizoen is zijn status gewijzigd. “Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik dat invallersstatuut heb”, verklaart hij aan Het Nieuwsblad. De middenvelder geeft aan dat hij liever start, maar zich blijft inzetten. “Ik probeer dan ook in de minuten die ik krijg te doen wat ik kan en te bewijzen dat ik van het begin van de wedstrijd in de ploeg hoor.”

Brede kern

De club beschikt momenteel over een ruime kern, wat de keuzes van coach David Hubert beïnvloedt. Maziz bevestigt dat een vertrek deze zomer bespreekbaar was. “Ik zit in het laatste jaar van mijn contract. Ik denk dat de club het oké vond dat ik zou vertrekken en er waren ook aanbiedingen.” Een overgang naar het Turkse Kocaelispor kwam niet tot stand. “Voor OH Leuven was de prijs die de andere club bood te laag. Aan de andere kant wilden ze niet meer geven voor een speler in zijn laatste contractjaar. En dus is de deal niet doorgegaan.”

Maziz is niet onomstreden bij de supporters, mede door kritiek op zijn werkethiek. Hij reageert resoluut. “Dat ik lui zou zijn, vind ik niet kloppen. Ik geef altijd alles op het veld.” Hij erkent dat de perceptie afhangt van prestaties. “Als ik scoor zullen ze tevreden zijn, een wedstrijd waarin ik niet scoor zullen ze op me roepen. Dat is zo in het voetbal.”

Speelstijl

De Fransman verduidelijkt zijn speelstijl. “Ik ben inderdaad niet de speler die elke vijf minuten of op elke bal gaat tackelen, of die iedereen omver loopt.” Tegelijk werkt hij aan aspecten die binnen de huidige spelfilosofie belangrijk zijn. “Het is duidelijk dat de spelfilosofie daarom draait, dus ben ik eraan aan het werken. Omdat het kan helpen om meer minuten te kunnen spelen.”

Voor het duel tegen Westerlo lijkt Maziz opnieuw op de bank te starten. Gevraagd naar zijn voorkeur tussen starten zonder doelpunt of invallen met een beslissende treffer, antwoordt hij duidelijk. “Als ik het op voorhand zou weten, zou ik altijd kiezen voor invallen en de beslissende goal. Maar dat is niet zo. Maar misschien kan ik in de eerste minuut scoren en de ploeg zo helpen?”, besluit hij.