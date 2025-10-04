Vrancken mag nu blij zijn met ref en VAR, maar 'penaltygate' is minpunt tegen KVM: "Heb het hard afgesloten"

Een kleine week na de Truiense klachten over ref en VAR mocht Wouter Vrancken eens blij zijn over de leiding. De tweede penalty van STVV op het veld van KV Mechelen was toch makkelijk gegeven. Toch leek aanvankelijk vooral de eerste elfmeter Vrancken kopzorgen te geven.

"Normaal stonden we hier niet met nul op negen. Ik zal het zo heel braaf verwoorden", had Vrancken nog eens een knipoog in huis naar wat zijn ploeg allemaal overkomen was in de derby tegen Genk. In Mechelen vielen de scheidsrechterlijke beslissingen beter mee. Zeker op ruim een kwartier van het einde. "We krijgen een lichte strafschop. Je moet een kat een kat noemen."

STVV had eerder in de partij al een strafschop gemist. Er bestond geen discussie over of dat een terechte elfmeter was of niet. Wel was er onder STVV-spelers een discussie over wie die moest nemen en daar was Vrancken niet blij mee. "Ferrari stond aangeduid als eerste strafschopnemer. Dat was de afspraak", is Vrancken duidelijk.



Ferrari stond op één maar Sebaoui wilde penalty nemen

Toch maakte ook Ilias Sebaoui aanstalten om die strafschop te geven. "Ik snap Ilias ook wel. Het was zijn verjaardag. Het is een speciale wedstrijd voor hem, want er zit veel volk voor hem in de tribunes. Alleen is dat niet het moment om de discussie aan te gaan. Als je voor de match naar de coaches stapt, kunnen we hierover praten."

Dat zou nog niet automatisch willen zeggen dat Sebaoui zijn slag thuishaalt. "Dan veranderen we, of veranderen we niet, maar je gaat geen discussies aan op het veld. Ik wil ook wel gezegd hebben dat hij zich heel goed herpakt heeft. Wat hij gebracht heeft qua werkethiek, was weer dik in orde", is Vrancken niet al te streng voor zijn speler.

We vroegen de coach dan ook of 'penaltygate' een afgesloten hoofdstuk was. "Ik heb het onder de rust heel hard afgesloten", doet Vrancken uitschijnen dat hij zich erg kwaad maakte. "Voor mij ging het afgesloten zijn als ze in de tweede helft lieten zien dat het afgesloten was. Dus inderdaad: afgesloten hoofdstuk." Bekijk hierboven ook de algemene analyse van Vrancken over de zege bij zijn ex-ploeg KV Mechelen (1-3).