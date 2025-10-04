Wie wordt de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht? 'Drie pistes op tafel, ook richting ... Lukaku'

Bij RSC Anderlecht wordt werk gemaakt van de toekomst. Een kleine maand geleden was er de Raad van Bestuur waar het ontslag van voorzitter Wouter Vandenhaute werd bevestigd. Sindsdien is Marc Coucke stevig aan het werk geslagen.

Met onder meer Tomas Van Den Spiegel en Patrick Lefevere zaten er in de Raad van Bestuur van Anderlecht ook nog enkele mensen die Vandenhaute genegen zijn. Toch werd er ingestemd met het ontslag van Wouter Vandenhaute begin september.

Wie wordt de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht?

In die Raad van Bestuur zitten Wouter Vandenhaute, Marc Coucke, Joris Ide, Ben Jansen, Etienne Davignon, Luc Deleu, Tomas Van Den Spiegel, Patrick Lefevere en Philippe Close.



Een opvolger voor Vandenhaute is er tot op heden nog niet. Marc Coucke werd genoemd als mogelijke opvolger, terwijl ook Etienne Davignon als tussenpaus naar voren werd geschoven.

Michel Verschueren, Ben Jansen of een vertrouweling van Romelu Lukaku?

Op langere termijn werd aan maand geleden al gedacht aan Michael Verschueren. Hij is tot op heden nog steeds een van de topkandidaten om de nieuwe voorzitter van Anderlecht te worden, maar er zijn nog een paar opties.

Volgens Sudpresse worden twee andere mogelijkheden bekeken. Dat zou ofwel een vertrouweling van Marc Coucke kunnen worden, waardoor gekeken wordt naar Ben Jansen. Een andere optie is een vertrouweling van ... Romelu Lukaku. Verschueren zou wel sowieso een rol gaan spelen.