🎥 Heeft hij een andere wedstrijd gezien? Cercle-trainer Cinel komt met opvallende analyse na gelijkspel

Na een mindere eerste helft maar een goede tweede helft keert Cercle Brugge met een punt terug naar West-Vlaanderen. Maar met één punt schiet de vereniging niets op in de stand en dat frustreert trainer Onur Cinel.

xG voor Antwerp

Een gestolen punt was het zeker niet voor Cercle Brugge maar na 90 minuten was de xG-statistiek wel duidelijk: 1,87 voor Antwerp versus 0,81 voor Cercle Brugge. Die xG verzamelde Antwerp vooral in de eerste 40 minuten.

Iets wat Cercle-trainer Onur Cinel ook beaamt. "Maar," gaat hij meteen verder "na 5 minuten had Ngoura een grote kopkans die erin kon zijn of op zijn minst tussen de palen moest in plaats van erover. Verder was het niet gevaarlijk genoeg van ons."



"In de tweede helft hadden we meer kansen. Diop met een afgekeurd doelpunt en een schot, Magnée met een schot en ook nog enkele situaties die wanneer beter uitgespeeld ook kansen konden zijn", gaat hij verder.

Frustraties

En dat is iets wat de Duitser frustreert: "Als je al de kansen die we hadden de voorbije weken optelt tegen Mechelen, Gent en nu, hadden we heel wat meer punten gehad. Ik word er ook kwaad van, dat we niet efficiënt genoeg zijn."

En dat zorgde toch voor hier en daar wat gefronste wenkbrauwen op de persconferentie. Want hoewel Cercle Brugge inderdaad enkele mogelijkheden had, was het vooral Antwerp dat in de eerste helft de wedstrijd helemaal had kunnen uitspelen. Maar Cinel ging op zijn elan verder.

"We gaan nu altijd van het veld met de gedachte dat het meer had kunnen zijn. Neen, het moeten drie punten zijn op een bepaald moment. Het wordt tijd dat dat keert", besloot hij gepassioneerd.