Crisis lonkt op de Bosuil maar protagonisten willen het zelf niet toegeven

Het kan snel gaan in de voetbalwereld. Na een lastige seizoenstart met wedstrijden tegen Union en Genk oogste Antwerp lof door tweemaal niet te verliezen. Maar ondertussen heeft die lof plaatsgemaakt voor kritiek.

"Wij betalen jullie falen"

Zeker bij de eigen aanhang want na 10 speeldagen heeft Antwerp amper 11 punten kunnen pakken en staan ze pas op de twaalfde plaats in het klassement. Veel te laag voor het immer ambitieuze Antwerp en voorzitter Paul Gheysens.

De supporters lieten tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge dan ook merken wat ze ervan vonden: "Wij betalen, jullie falen", klonk het duidelijk. De ticketprijzen op de Bosuil zijn zeker niet aan de lage kant en dat terwijl ze van hun ploeg de voorbije weken zeker niet het beste voetbal te zien krijgen.



De rangen sluiten

Maar van een crisis wilt Thibo Somers niet spreken. "Dat is een heel groot woord", vindt hij zelf. "Het is logisch dat de supporters ons elke match willen zien winnen. Die eerste 40 minuten hebben we getoond Antwerp-waardig te zijn en stonden ze ook volledig achter ons."

"We moeten de prestatie van de eerste 40 minuten doortrekken voor de volle 90 minuten en dat elke match doen. Dan hebben we geen probleem", luidde de simpele oplossing van Somers. Makkelijker gezegd dan gedaan denken wij dan.

Maar wat wij denken daar zullen ze zich in de Antwerp-kleedkamer niet mee bezig houden als het van Somers af hangt. "Met wat de buitenwereld zegt of schrijft moeten we niet bezig zijn. Uiteindelijk moeten wij het toch zelf doen", besloot Somers resoluut.

Ook trainer Stef Wils spreekt niet van een crisis, ondanks de tegengoals die in cadeauverpakking worden weggegeven. "We creëren nog kansen en zijn nog gevaarlijk tijdens een wedstrijd. Nu moeten we verder blijven werken om het tij te keren", aldus Wils.