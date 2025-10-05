Georges Leekens ziet dat Club Brugge een probleem heeft en weinig oplossingen

Club Brugge zal het zondag in de topper tegen Union opnieuw zonder Raphael Onyedika moeten doen. De Nigeriaanse middenvelder is out met een blessure en zijn afwezigheid weegt zwaar. Dat vindt ook ex-Clubtrainer en analist Georges Leekens, die geen twijfel laat over het belang van de controleur.

“Onyedika is een van de motoren van dit Club Brugge. Zonder hem mist het team balans", maakt Leekens meteen de zware analyse in LDH. De cijfers geven Leekens gelijk. Club verloor slechts één van de tien wedstrijden waarin Onyedika aan de aftrap stond, op het veld van KV Mechelen.

In de duels waar hij ontbrak, zoals tegen de RAAL, Westerlo en Atalanta, ging het telkens mis. “Hij is de koning van de intercepties bij Club, en hoort ook bij de besten in gewonnen duels en balrecuperaties", benadrukt Leekens. “Hij brengt intensiteit, maar ook rust in de opbouw.”



Volgens Leekens is Onyedika bovendien cruciaal in de verbinding tussen de defensie en Hans Vanaken. “Hij wisselt vaak van flank en zorgt voor evenwicht. In het begin deed hij dat goed met Ardon Jashari, nu met Aleksandar Stankovic, die ook sterk begonnen is."

"Rond Vanaken en Onyedika bouw je een ploeg. Dat zijn de leiders, de ruggengraat, zoals destijds Kompany, Vermaelen en De Bruyne bij de Rode Duivels.”

Verrassing in Bergamo

De blessure van Onyedika kwam op het slechtste moment. Hij miste al de duels tegen Standard en Atalanta en zal ook tegen Union en Bayern München niet inzetbaar zijn. Club hoopt hem in de eerste week van november terug te zien, wanneer zowel FC Barcelona als Anderlecht op de kalender staan. “Dat zijn matchen waarin je zijn maturiteit en loopvermogen mist", aldus Leekens.

Coach Nicky Hayen zoekt intussen naar oplossingen. Stankovic maakt indruk, maar Ludovit Reis heeft nog niet overtuigd, terwijl Lynnt Audoor al twee keer aan de rust naar de kant moest. Hugo Vetlesen is een optie, maar in Bergamo koos Hayen verrassend voor Cisse Sandra. “Ja, ik was verbaasd dat hij voor Sandra ging", zegt Leekens. “Maar Nicky werkt elke dag met zijn groep en kent zijn jongens. Hij moest een risico nemen.”