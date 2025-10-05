Olivier Deschacht spreekt over Vazquez én afgekeurd doelpunt Standard en laat er geen twijfel over bestaan

Bijzondere wissel kort na de rust: Luis Vazquez werd vervangen door Mihajlo Cvetkovic. Die laatste maakte even later meteen het beslissende doelpunt. Wat moet dat betekenen voor de 24-jarige Argentijn? En wat met het afgekeurde doelpunt? De analisen laten zich uit.

Het was een vreemde wissel van Besnik Hasi, die vijf minuten na rust Luis Vazquez naar de kant haalde en hem wisselde voor Mihajlo Cvetkovic.

Olivier Deschacht spreekt over Vazquez na wissel

Maar de winnaars hebben natuurlijk gelijk, want een minuut later maakte de invaller al meteen de belangrijke en beslissende 1-0. Voor Vazquez blijft de wissel natuurlijk een dreun. De zoveelste al.



"Je hebt hem nog altijd nodig, want Bertaccini is nog steeds geblesseerd", liet Olivier Deschacht noteren in zijn analyse bij DAZN. "Maar mentaal ben je hem nu misschien wel kwijt. Nu is het misschien voor hem wel op, voorbij."

Olivier Deschacht laat zich ook uit over afgekeurd doelpunt Standard in de Clasico

"Cvetkovic is een heel ander type, maar ik zou Vazquez toch nog niet opbranden en laten schieten", aldus de gewezen coryfee van paars-wit.

Ook over het afgekeurde doelpunt van Standard had Deschacht nog wat te zeggen: "Terecht afgekeurd. Enkel in de Premier League zou dit misschien mogen doorgaan. Hij kijkt niet eens naar de bal."