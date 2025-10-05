Sociale media ontploft al voor Anderlecht - Standard: "Hasi weet niet waar hij mee bezig is"

RSC Anderlecht neemt het op zondagnamiddag op tegen Standard in een voor beide teams belangrijke Clasico. De ambities bij beide ploegen zijn er, al heeft de opstelling van Besnik Hasi opnieuw wat wenkbrauwen doen fronsen bij de supporters.

RSC Anderlecht en Standard openen Super Sunday om 13.30 uur in het Lotto Park. Ondertussen zijn de opstellingen alvast bekend. Bij de Rouches heeft coach Euvrard voor Hautekiet en Lawrence gekozen. Fossey is geschorst en Dierckx is uit de basis verdwenen.

Hazard krijgt basisplaats, Vazquez blijft in de spits bij Anderlecht

Bij Anderlecht krijgt Thorgan Hazard een plek in de basiself van RSC Anderlecht. Ook Augustinsson komt in de ploeg, waardoor Degreef en N'Diaye geslachtofferd worden.



En dus kiest Hasi opnieuw voor Vazquez in de spits, ook al kreeg hij de voorbije weken al veel kritiek. Dat er van Llansana, Camara en Özcan opnieuw geen sprake is, stuit ook tegen de borst.

Llansana, Camara?? Hasi heeft echt geen idee waar hij mee bezig is. Hij gaat nog onze enige goeie transfer naar buiten duwen ook. — dwight (@DuyckDwight) October 5, 2025

Het zal aan Vazquez en de andere spelers van Anderlecht zijn om zich door te zetten tegen Standard, om zo de kritiek te doen verstommen.

Ook op de sociale media was er meteen heel wat te lezen. De wedstrijd tegen Standard de Liège blijft dus ook duidelijk beroeren en drie punten kunnen voor beide ploegen van groot belang zijn.

Llansana? — Haspar El Chino (@VDBergheJasper) October 5, 2025

Vazquez 🥹🥹😭😭 — #Vazquez OUT (@rsca_lb) October 5, 2025

Die schotelvod heeft het weer goed gezien — jellevdh9 (@jellevdh9) October 5, 2025

Er zijn gelukkig ook supporters die vol achter de spelers en de club willen gaan staan:

Come on boys! Make us proud!! 💜✨️ — Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) October 5, 2025