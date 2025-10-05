Standard-coach Vincent Euvrard razend op zijn speler: "Dan verlies ik mijn geduld. En ik heb veel geduld"

Standard verloor de Clasico met 1-0 tegen Anderlecht en eindigde met tien. Ibrahim Karamoko kreeg rood, tot ergernis van coach Vincent Euvrard.

Zondag speelden Anderlecht en Standard de eerste Clasico van het seizoen. De Rouches verloren de wedstrijd met 1-0 in het Lotto Park, en sloten de match uiteindelijk af met tien spelers.

Ibrahim Karamoko pakte namelijk zijn tweede gele kaart in de 89e minuut. Nadien begon hij nog te klappen, om de situatie te verergeren. Coach Vincent Euvrard was er absoluut niet blij mee.



Karamoko zal moeten veranderen in zijn spel

"Het gaat ook om zijn reactie achteraf. Hij doet gewoon door, en ik daar houd ik echt niet van", zei de trainer na afloop. "De rode kaart was hier juist. Heel de week hadden we het erover: rustig blijven op zulke momenten."

"Ook specifiek met hem. Gedurende heel de week waren we er dus over bezig. Tijdens de wedstrijd heb ik er ook 4 of 5 keer iets van gezegd. Als hij dan nog steeds zo'n actie doet en rood pakt, dan verlies ik mijn geduld. En ik heb veel geduld", gaat Euvrard verder.

"Hij moet hier heel snel uit leren", besluit de Standard-trainer. En hij heeft overschot van gelijk, want voor de Clasico pakte hij al in drie opeenvolgende wedstrijden geel.