Vincent Kompany doet beter dan Guardiola: zelfs Manuel Neuer buigt het hoofd voor zoveel klasse

Onder Vincent Kompany is Bayern München een winnende machine geworden. Tien opeenvolgende overwinningen, een indrukwekkend record dat zelfs Manuel Neuer onder de indruk brengt.

Sinds Vincent Kompany aan het roer staat, lijkt Bayern München een onverslaanbaar team. Het seizoen begon meteen met een eerste trofee, de Duitse Supercup gewonnen tegen Stuttgart met 1-2.

In de competitie zijn de cijfers indrukwekkend. Zes wedstrijden, zes overwinningen en achttien punten behaald. De tegenstanders kunnen het tempo niet bijhouden. De Beierse spelers zijn zowel fysiek als mentaal sterker.



Lees ook... Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

Totale dominantie onder Kompany

Ook in de Champions League is het hetzelfde verhaal. Twee wedstrijden, twee overwinningen en zes op zes. Met tien opeenvolgende overwinningen in alle competities heeft Kompany een historisch record gevestigd voor de club. Zelfs Guardiola en Flick deden het destijds niet beter.

Dit weekend werd Frankfurt met 0-3 weggevaagd in eigen huis. Arthur Theate leed, net als zijn teamgenoten. Michy Batshuayi bleef op de bank.

In de kleedkamer is iedereen fan van Kompany. Manuel Neuer, aanvoerder en clublegende, heeft duidelijk gezegd: "Het Bayern van Kompany is een van de beste Bayern-teams waarin ik gespeeld heb."