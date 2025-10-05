Vincent Kompany doet beter dan Guardiola: zelfs Manuel Neuer buigt het hoofd voor zoveel klasse

Vincent Kompany doet beter dan Guardiola: zelfs Manuel Neuer buigt het hoofd voor zoveel klasse
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Onder Vincent Kompany is Bayern München een winnende machine geworden. Tien opeenvolgende overwinningen, een indrukwekkend record dat zelfs Manuel Neuer onder de indruk brengt.

Sinds Vincent Kompany aan het roer staat, lijkt Bayern München een onverslaanbaar team. Het seizoen begon meteen met een eerste trofee, de Duitse Supercup gewonnen tegen Stuttgart met 1-2.

In de competitie zijn de cijfers indrukwekkend. Zes wedstrijden, zes overwinningen en achttien punten behaald. De tegenstanders kunnen het tempo niet bijhouden. De Beierse spelers zijn zowel fysiek als mentaal sterker.

Lees ook... Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

Totale dominantie onder Kompany

Ook in de Champions League is het hetzelfde verhaal. Twee wedstrijden, twee overwinningen en zes op zes. Met tien opeenvolgende overwinningen in alle competities heeft Kompany een historisch record gevestigd voor de club. Zelfs Guardiola en Flick deden het destijds niet beter.

Dit weekend werd Frankfurt met 0-3 weggevaagd in eigen huis. Arthur Theate leed, net als zijn teamgenoten. Michy Batshuayi bleef op de bank.

In de kleedkamer is iedereen fan van Kompany. Manuel Neuer, aanvoerder en clublegende, heeft duidelijk gezegd: "Het Bayern van Kompany is een van de beste Bayern-teams waarin ik gespeeld heb."

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

Thorgan Hazard gaf een duidelijke boodschap aan bondscoach Rudi Garcia

Thorgan Hazard gaf een duidelijke boodschap aan bondscoach Rudi Garcia

12:00
LIVE: Standard wacht al acht jaar, Anderlecht moet eigen supporters weer voor zich winnen

LIVE: Standard wacht al acht jaar, Anderlecht moet eigen supporters weer voor zich winnen

10:18
Ook in Ajax al crisis: trainer John Heitinga onder vuur en al dichtbij ontslag

Ook in Ajax al crisis: trainer John Heitinga onder vuur en al dichtbij ontslag

11:30
Scorende invaller bezorgt Wouter Vrancken keuzestress: "Natuurlijk wil ik graag starten"

Scorende invaller bezorgt Wouter Vrancken keuzestress: "Natuurlijk wil ik graag starten"

11:20
Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

Vincent Kompany zal blij zijn: Theate en Frankfurt machteloos tegen Bayern, Harry Kane schrijft geschiedenis

21:20
1
Jonathan Legear haalt uit naar Anderlecht, maar... "Renard verdient krediet"

Jonathan Legear haalt uit naar Anderlecht, maar... "Renard verdient krediet"

09:30
1
LIVE: Westerlo en OH Leuven in rechtstreeks duel op zoek naar punten en vertrouwen

LIVE: Westerlo en OH Leuven in rechtstreeks duel op zoek naar punten en vertrouwen

11:08
Besnik Hasi onder druk vandaag: misstap is uit den boze

Besnik Hasi onder druk vandaag: misstap is uit den boze

09:00
1
Een record of een nieuwe leider? Spanning stijgt voor Challenger Pro League-kraker

Een record of een nieuwe leider? Spanning stijgt voor Challenger Pro League-kraker

11:10
LIVE Club Brugge-Union: Wie veert recht na klappen in de Champions League?

LIVE Club Brugge-Union: Wie veert recht na klappen in de Champions League?

10:20
Thibo Somers ziet het opnieuw mislopen bij Antwerp ondanks duidelijk signaal Reactie

Thibo Somers ziet het opnieuw mislopen bij Antwerp ondanks duidelijk signaal

10:15
Ex-Standardman prikt naar Anderlecht voor Clasico: "In Brussel voelt het anders dan op Sclessin"

Ex-Standardman prikt naar Anderlecht voor Clasico: "In Brussel voelt het anders dan op Sclessin"

08:19
Winnen of verliezen: deze man staat er altijd bij KV Mechelen en hij verklapt zijn specialiteit Reactie

Winnen of verliezen: deze man staat er altijd bij KV Mechelen en hij verklapt zijn specialiteit

09:45
3
Lierse geeft voorsprong volledig uit handen in slot: "Hier zijn geen woorden voor"

Lierse geeft voorsprong volledig uit handen in slot: "Hier zijn geen woorden voor"

10:45
Britse media legt prestatie Senne Lammens onder het vergrootglas: "Schmeichel in disguise"

Britse media legt prestatie Senne Lammens onder het vergrootglas: "Schmeichel in disguise"

10:30
Zware twijfels bij keuzes Rudi Garcia: "Echt vragen waarom zij er niet bij zijn"

Zware twijfels bij keuzes Rudi Garcia: "Echt vragen waarom zij er niet bij zijn"

10:00
6
Crisis lonkt op de Bosuil maar protagonisten willen het zelf niet toegeven Reactie

Crisis lonkt op de Bosuil maar protagonisten willen het zelf niet toegeven

08:50
4
Georges Leekens ziet dat Club Brugge een probleem heeft en weinig oplossingen

Georges Leekens ziet dat Club Brugge een probleem heeft en weinig oplossingen

08:40
Een terugkeer bij paars-wit? De waarschijnlijke opstellingen voor de Clasico tussen Anderlecht en Standard

Een terugkeer bij paars-wit? De waarschijnlijke opstellingen voor de Clasico tussen Anderlecht en Standard

06:30
Haalbare doelen? Anderlecht-speler droomt luidop van de Premier League en het WK

Haalbare doelen? Anderlecht-speler droomt luidop van de Premier League en het WK

22:00
"Ook binnen de club niet populair": Ivan Leko spreekt over Omri Gandelman en verwijst naar ... Mats Rits

"Ook binnen de club niet populair": Ivan Leko spreekt over Omri Gandelman en verwijst naar ... Mats Rits

23:30
4
Stef Wils zichtbaar geërgerd na kinderlijk tegendoelpunt: "Geen excuses voor" Reactie

Stef Wils zichtbaar geërgerd na kinderlijk tegendoelpunt: "Geen excuses voor"

23:41
2
Nu is het zeker: Wales moet het zonder zijn grootste wapen doen tegen de Rode Duivels

Nu is het zeker: Wales moet het zonder zijn grootste wapen doen tegen de Rode Duivels

07:00
Ook tegen Cercle lukt het niet: Antwerp geeft voorsprong simpel weg en komt niet verder dan gelijkspel

Ook tegen Cercle lukt het niet: Antwerp geeft voorsprong simpel weg en komt niet verder dan gelijkspel

22:44
Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies

Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies

23:02
10
Zulte Waregem-coach Vandenbroeck is enorm onder de indruk na gelijkspel tegen RAAL, en niet van de wedstrijd

Zulte Waregem-coach Vandenbroeck is enorm onder de indruk na gelijkspel tegen RAAL, en niet van de wedstrijd

22:45
2
"Het is elke keer hetzelfde bij hen": Johan Boskamp ziet JPL-club opnieuw teleurstellen

"Het is elke keer hetzelfde bij hen": Johan Boskamp ziet JPL-club opnieuw teleurstellen

22:30
Patro Eisden draait scheve situatie helemaal om tegen Lierse, Lokeren kan opnieuw winnen en RWDM speelt gelijk

Patro Eisden draait scheve situatie helemaal om tegen Lierse, Lokeren kan opnieuw winnen en RWDM speelt gelijk

22:37
Fikse domper voor Antwerp: Stef Wils ziet basisspeler geblesseerd uitvallend tegen Cercle

Fikse domper voor Antwerp: Stef Wils ziet basisspeler geblesseerd uitvallend tegen Cercle

21:40
Guillaume Gillet is scherp voor paars-wit: "Daar is Anderlecht zwaar in de fout gegaan"

Guillaume Gillet is scherp voor paars-wit: "Daar is Anderlecht zwaar in de fout gegaan"

19:30
Coach en sterkhouder KV Mechelen reageren totaal anders op spelleiding: refs krijgen een stevige sneer Reactie

Coach en sterkhouder KV Mechelen reageren totaal anders op spelleiding: refs krijgen een stevige sneer

20:45
Geen vierde zege op rij voor Zulte Waregem: Essevee botst op taai La Louvière

Geen vierde zege op rij voor Zulte Waregem: Essevee botst op taai La Louvière

20:13
1
Manchester United-coach Amorim zegt waarom Senne Lammens nu pas mocht spelen

Manchester United-coach Amorim zegt waarom Senne Lammens nu pas mocht spelen

21:00
Johan Boskamp wordt niet wild van Anderlecht: "En hopelijk beter gedrag dan die Genkse mafketels"

Johan Boskamp wordt niet wild van Anderlecht: "En hopelijk beter gedrag dan die Genkse mafketels"

18:30
Vrancken mag nu blij zijn met ref en VAR, maar 'penaltygate' is minpunt tegen KVM: "Heb het hard afgesloten" Reactie

Vrancken mag nu blij zijn met ref en VAR, maar 'penaltygate' is minpunt tegen KVM: "Heb het hard afgesloten"

19:20
3
🎥 Hallo Rudi Garcia? Deze jonge Belg blijft maar scoren in de Bundesliga

🎥 Hallo Rudi Garcia? Deze jonge Belg blijft maar scoren in de Bundesliga

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 13:30 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 18:30 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 19:15 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over 'Naam van Jean Kindermans opnieuw op tafel bij Anderlecht, exit van Olivier Renard op komst?' Vital Verheyen Vital Verheyen over Vincent Kompany doet beter dan Guardiola: zelfs Manuel Neuer buigt het hoofd voor zoveel klasse TIGERMANIA TIGERMANIA over Club Brugge - Union SG: - RememberLierse RememberLierse over Zware twijfels bij keuzes Rudi Garcia: "Echt vragen waarom zij er niet bij zijn" RememberLierse RememberLierse over Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders 1872 1872 over 'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge' TatstOn TatstOn over Anderlecht - Standard: - Dog3 Dog3 over Winnen of verliezen: deze man staat er altijd bij KV Mechelen en hij verklapt zijn specialiteit Strider Strider over Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies Strider Strider over 🎥 Heeft hij een andere wedstrijd gezien? Cercle-trainer Cinel komt met opvallende analyse na gelijkspel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved