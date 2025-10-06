Drie bekende voetbalgezichten dit seizoen in 'De Slimste Mens ter Wereld'

Het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld belooft weer een boeiende mix van humor, kennis en persoonlijkheden. Opvallend: drie van de deelnemers hebben een duidelijke link met het voetbal.

Peter Vandenbempt, Radja Nainggolan en Ruben Van Gucht nemen het dit jaar op tegen elkaar én tegen de rest van Vlaanderen.

Eerst en vooral is er natuurlijk Peter Vandenbempt. De 58-jarige sportjournalist is al decennialang de stem van het Belgische voetbal. Van de Jupiler Pro League tot de Champions League – geen groot moment uit de voorbije 25 jaar zonder zijn commentaar.



Lees ook... "Dit kon niet blijven duren bij KV Mechelen, maar tweede helft van oktober wordt cruciaal voor ambities"

Nainggolan mag zijn droge humor etaleren

Buiten het serieuze werk toont Peter ook vaak zijn humoristische kant, met grappige filmpjes op Instagram samen met Gert Verheyen. Hopelijk vergaat het hem beter dan zijn maatje, die vorig seizoen al na één aflevering naar huis mocht.

Dan is er Radja Nainggolan, de publiekslieveling die nog altijd een cultfiguur is in het Belgische voetbal. De 37-jarige middenvelder bouwde een indrukwekkende carrière uit in Italië bij onder meer AS Roma en Inter Milaan. Na zijn terugkeer naar België droeg hij het shirt van Antwerp, en tegenwoordig speelt hij met Lokeren in 1B.

Ook Ruben Van Gucht waagt zich eraan

De derde naam is Ruben Van Gucht, intussen een vaste waarde in het Vlaamse medialandschap. De 38-jarige sportjournalist en presentator is bekend van De Weekwatchers op Radio 2 en de populaire wielerpodcast Wielerclub Wattage. Met zijn flair, energie en brede interesse kan Ruben weleens een gevaarlijke outsider worden in de quiz.

Drie heel verschillende figuren dus, maar allemaal met een sporthart dat sneller slaat bij een bal of een microfoon. Of hun kennis even scherp is als hun analyses en tackles, zal blijken aan de tafel van Erik Van Looy.