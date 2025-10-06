Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

Union Saint-Gilloise had het moeilijk op aanvallend vlak tegen Club Brugge. Sébastien Pocognoli betreurt het gebrek aan nauwkeurigheid van zijn team in omschakeling.

Tegen Newcastle had Union moeite om gevaarlijk te zijn in het strafschopgebied, zich beperkend tot schoten van ver af. Deze keer was Raul Florucz net zo onzichtbaar als Promise David afgelopen woensdag. Hij werd gewisseld bij de rust.

"Het voordeel van spelen tegen een zeer aanvallend team is dat we kunnen omschakelen, dat hebben we een paar keer gedaan, maar het werd zeer slecht uitgevoerd. Met onze opstelling wilden we juist die ruimte tussen de linies vinden. Maar we verloren te snel balbezit tegen de fysieke impact van de centrale verdedigers", betreurt Pocognoli tijdens de persconferentie.



"We probeerden dat in de tweede helft op te lossen door wat meer gewicht in de strijd te gooien. Het gaat om kwaliteit, de snelheid van de pass, besluitvorming in de controle. Het is zeer frustrerend omdat je moet profiteren van die omschakelingen als je maar middelmatig balbezit hebt en dat was niet het geval", vervolgt de Union-coach.

Aanvallers die te veel twijfelen

Het probleem is geïdentificeerd, nu moet men het nog zien op te lossen: "Er waren meerdere momenten waarop we met een Champions League-niveau deze situaties hadden moeten omzetten in schoten. Maar dat gebeurde niet. We hebben de kwaliteit om het te doen en we werken elke dag om finesse in ons spel te brengen. Als we een stap verder willen zetten, moeten we die technische kwaliteit weer vinden".

Op de vraag of Union over de vereiste profielen beschikt om deze fases van het spel optimaal te beheren, bevestigt Sébastien Pocognoli. Maar naast de spelers die hij ter beschikking heeft, wordt een afwezigheid gevoeld: "Er is iemand in onze selectie die hier erg goed in is, maar hij is geblesseerd. We missen hem echt."

Zonder zijn naam te noemen, verwijst hij uiteraard naar Mohammed Fuseini. De Ghanese aanvaller heeft geen gelijke als het gaat om zijn tegenstander te snel af te zijn in de eerste meters. In zijn tweede seizoen bij Union hoopt hij zich vaker te tonen, maar voorlopig wordt hij afgeremd door blessures. Sébastien Pocognoli zal het nog bijna twee maanden zonder hem moeten stellen.