'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

Cercle Brugge is geïnteresseerd in een tijdelijke versterking vanuit AS Monaco. De Vereniging richt zich op een jonge Ivoriaanse aanvaller die recent zijn eerste profcontract tekende in Frankrijk.

Cercle Brugge heeft interesse in Oumar Konaté

Volgens Africafoot heeft Cercle Brugge concrete belangstelling voor Oumar Konaté, een 18-jarige Ivoriaanse spits die momenteel uitkomt voor de U21 van AS Monaco. De speler zou op huurbasis naar België kunnen verhuizen.

Konaté heeft zijn eerste professionele overeenkomst met AS Monaco ondertekend in juli 2025. Ondanks deze stap speelt hij nog niet bij het eerste elftal van de Monegaskische club. Sinds zijn komst naar Monaco speelt Oumar Konaté met het reserveteam.

Achtergrond en prestaties

Voor zijn transfer naar Monaco was Konaté actief bij SOL FC in de Ivoriaanse Ligue 1. Daar maakte hij indruk met zijn doelpunten. Konaté scoorde 13 doelpunten in het afgelopen seizoen. Ook op internationaal jeugdniveau liet hij zich gelden: Hij werd topscorer van het Montaigu-toernooi in 2023 met 7 doelpunten in 5 wedstrijden.

Naast Cercle Brugge tonen ook andere ploegen interesse. Sommige teams uit de tweede divisie en het Franse National volgen de speler eveneens. Toch lijkt groenzwart momenteel de beste papieren te hebben. Cercle Brugge zou nu in pole position zijn om hem te verwelkomen.

Speelminuten

Konaté hoopt via een uitleenbeurt meer speelminuten te verzamelen. Hij wil snel stappen zetten door te profiteren van een uitleenbeurt bij een club waar hij meer speeltijd krijgt, meldt Africafoot. Cercle Brugge heeft inmiddels contact opgenomen met AS Monaco over een mogelijke overeenkomst.