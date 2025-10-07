Diepe malaise bij Royal Antwerp: "Belachelijk voor een ploeg die twee jaar geleden kampioen werd"

Diepe malaise bij Royal Antwerp: "Belachelijk voor een ploeg die twee jaar geleden kampioen werd"
Foto: © photonews
De malaise bij Royal Antwerp FC is stilaan compleet. Ook tegen Cercle Brugge werd in eigen huis niet gewonnen. Zo blijft The Great Old voorlopig kamperen op een dertiende plaats in de stand. Te weinig, zoveel is duidelijk.

Met elf punten staat Antwerp ook na de 1-1 tegen Cercle Brugge nog steeds maar dertiende in de stand, een stekje in de Relegation Play-offs is dat zelfs voorlopig. De kloof met het nummer zes (KV Mechelen) is weliswaar maar vijf punten, maar toch.

Hoe is Antwerp – Cercle Brugge een ‘kelderkraker’ kunnen worden?

Een kelderkraker kan je Antwerp – Cercle Brugge op zich niet noemen, maar het puntenaantal geeft dat wel aan. “Antwerp is aan het sukkelen en dat hebben ze zichzelf aangedaan, vrees ik.”

“Ik denk dat de malaise bij Antwerp nog groter is dan bij Anderlecht. Omdat er geen geld is, omdat er putten zijn, … De supporters zijn allemaal zo negatief, dat is al jaren niet meer voorgevallen”, aldus Tim Wielandt bij Teletekst 500.

Waar komt de malaise van Antwerp vandaan?

“Dat heeft met alles te maken. Omdat er geen geld is, zijn de abonnementen enorm duur geworden: meer dan 600 euro en dat komt van 400-450 euro. Dan volgen de resultaten niet omdat er bepalende spelers zijn vertrokken …”

“Als je maar twee van je tien wedstrijden kan winnen, waarvan eentje tegen OH Leuven thuis en in de laatste vijf wedstrijden maar twee punten hebt gepakt, … Ze staan in de onderste vier en dat is belachelijk voor een ploeg die twee jaar geleden kampioen was.”

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Antwerp

