Done deal: Zulte Waregem toont aanvallende ambitie en komt met meerjarig contract

De 20-jarige Siebe Van Keymolen tekende op dinsdag een contract voor een verlengd verblijf bij Essevee. De aanvaller zette eerder al de stap naar de A-kern en tekende nu een contract tot 2027. Dat laat Zulte Waregem weten in een officiële mededeling.

"De centrale aanvaller kwam in 2020 richting de Gaverbeek nadat hij de jeugdreeksen van KAA Gent en RSC Anderlecht doorliep. Van Keymolen zette grote stappen binnen de Essevee Academie en groeide vorig seizoen uit tot een vaste waarde bij Jong Essevee."

"Hij was in de jaargang 2024-2025 goed voor 22 doelpunten in 30 competitiewedstrijden en maakte zijn debuut bij de A-kern", aldus Zulte Waregem op haar webstek over het verlengd verblijf van de jonge aanvaller.

"Ondertussen zet Van Keymolen verdere stappen in zijn ontwikkeling door de trainingen af te werken bij de A-kern en wedstrijdminuten te verzamelen bij Jong Essevee."

Ook Niels Leroy is blij met de contractverlenging van Van Keymolen: “Siebe combineert knappe statistieken met een positieve evolutie in zijn ontwikkeling. We willen jonge talenten als Siebe verder laten groeien en ondersteunen in zijn verdere ontplooiing."

In de voorbereiding speelde Van Keymolen al onder meer mee tegen Oudenaarde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij Essevee zijn er natuurlijk nog veel aanvallers in de A-kern, dus het is een kwestie van te blijven ontwikkelen.