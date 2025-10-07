🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht
RSC Anderlecht heeft het contract van Mario Stroeykens officieel verlengd tot medio 2028. De club communiceerde dit op haar website en benadrukte het vertrouwen in de jonge aanvaller, die al sinds zijn jeugd actief is bij paars-wit.

RSC Anderlecht heeft via een officiële mededeling aan onze redactie bekendgemaakt dat Mario Stroeykens zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract dat loopt tot juni 2028. De club stelt dat Stroeykens een van de grootste talenten uit onze jeugdopleiding is, en dat zijn verlenging past binnen de strategie om jonge spelers langer aan boord te houden.

“Mario is een speler met veel kwaliteiten en potentieel. Hij heeft zich de afgelopen seizoenen goed ontwikkeld en we geloven dat hij nog stappen kan zetten”, aldus Olivier Renard. Hij benadrukte dat de club wil blijven investeren in jeugdproducten die zich op het hoogste niveau kunnen manifesteren.

Doorstroming en prestaties

Stroeykens doorliep de volledige jeugdopleiding van RSC Anderlecht en maakte op jonge leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Sindsdien verzamelde hij meer dan honderd officiële wedstrijden in het paars-witte shirt. De club stelt dat hij een vaste waarde is geworden in de kern en dat zijn profiel perfect aansluit bij de sportieve visie.

Renard bevestigde dat de verlenging ook kadert binnen het bredere plan om de kern te versterken met spelers die de clubcultuur kennen. “We willen bouwen aan een ploeg met identiteit, en Mario past daar perfect in.”

Reactie van de speler

Mario Stroeykens reageerde via de clubkanalen op zijn contractverlenging. “Ik ben blij dat ik mijn avontuur bij Anderlecht kan verderzetten”, verklaarde hij. Hij benadrukte zijn band met de club en zijn ambitie om verder te groeien. “Ik wil blijven werken en mijn niveau opkrikken.”

De speler gaf aan dat hij zich gesteund voelt door de technische staf en dat hij vertrouwen heeft in de toekomst. “Ik voel me goed in deze ploeg en wil mijn steentje blijven bijdragen.” Stroeykens bedankte ook de supporters voor hun blijvende steun.

