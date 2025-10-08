Bom bij Union? 'Ligue 1-club denkt eraan om Pocognoli weg te kapen bij Union SG'

Bom bij Union? 'Ligue 1-club denkt eraan om Pocognoli weg te kapen bij Union SG'
Sébastien Pocognoli heeft nog een contract van negen maanden lopen bij Union Saint-Gilloise. Maar AS Monaco, op zoek naar een nieuwe coach om Adi Hütter op te volgen, is sterk geïnteresseerd in zijn profiel en zou in de komende uren kunnen handelen.

Sébastien Pocognoli is momenteel kampioen van België, won zijn eerste wedstrijd in de Champions League als coach en ligt nog steeds onder contract tot het einde van het seizoen. Maar zou hij Union nu vroegtijdig kunnen verlaten?

Vandaag lijkt dat weinig waarschijnlijk, maar een club uit een van de vijf grote Europese competities zou snel kunnen proberen hem van gedachten te doen veranderen: AS Monaco.

Monaco denkt aan Sébastien Pocognoli als vervanger van Adi Hütter

Volgens de Franse krant L'Equipe hebben de Monegasken het ontslag van Adi Hütter al geaccepteerd na een zeer teleurstellende seizoensstart, vooral gekenmerkt door een zware nederlaag tegen Club Brugge tijdens de eerste speeldag van de Champions League. De Oostenrijker is er bijna zeker van dat hij mag beschikken.

ASM was eerst geïnteresseerd in Edin Terzic, finalist van de Champions League in 2024 met Borussia Dortmund, maar de Duitse Kroaat zou het aanbod hebben afgewezen. Sindsdien worden een half dozijn profielen bestudeerd door het management.

Onder hen dat van Sébastien Pocognoli, waar het bestuur fan van is, volgens L'Equipe. Dinsdag werd de coach van Union Saint-Gilloise nog niet officieel benaderd, maar dat kan binnen enkele uren veranderen. ASM wil namelijk zo snel mogelijk een nieuwe coach vinden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

