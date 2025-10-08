Analyse Dit is de top drie van 'minst faire ploeg' in de Jupiler Pro League: twee topclubs bovenaan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur du Standard
| 0 reacties
Dit is de top drie van 'minst faire ploeg' in de Jupiler Pro League: twee topclubs bovenaan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard heeft 23 gele kaarten en drie rode kaarten gekregen in tien wedstrijden sinds het begin van het seizoen. De Rouches bezetten de laatste plaats in het fair-play klassement, net achter OHL... en Anderlecht.

De late uitsluiting van Ibrahim Karamoko tijdens de Clasico was al de derde van een Standard-speler dit seizoen, na die van Thomas Henry bij Union en Marlon Fossey tegen Club Brugge.

Standard, samen met Anderlecht en Dender, is een van de teams die de meeste rode kaarten heeft gekregen in de eerste fase van de competitie. Maar met 23 waarschuwingen zijn de Rouches ook het derde meest bestrafte team, achter OHL (29) en KV Mechelen (25), op gelijke hoogte met Union.

Standard laatste in fair-play klassement na tien speeldagen

Dit weerspiegelt zich logischerwijs in het fair-play klassement, waarbij één punt wordt toegekend per gele kaart, drie punten voor dubbele gele kaarten en vijf punten voor directe uitsluitingen. Standard... is de slechtste leerling van de Pro League na tien speeldagen. (Bekijk het HIER)

De Luikenaars hebben 34 punten, twee meer dan Leuven en Anderlecht (32). Charleroi en Antwerp (27) staan net voor hen. Onder de goede leerlingen vinden we Westerlo (16 punten voor evenveel gele kaarten), RAAL (18 punten voor evenveel gele kaarten), en dan Club Brugge en STVV (20), die elk vijftien waarschuwingen en een directe uitsluiting hebben.

Gebrek aan consistentie in de arbitrale beslissingen

Deze trend illustreert ook wat Vincent Euvrard vorige week betreurde na de nederlaag tegen Brugge: een gebrek aan consistentie in de arbitrale beslissingen. Volgens berekeningen van onze collega's van Sudinfo ontvangt Standard de meeste kaarten in onze competitie in verhouding tot het aantal begane overtredingen.

Desondanks werden de Rouches iets gespaard in Anderlecht op dit punt: afgezien van Karamoko, kreeg alleen Ibe Hautekiet een gele kaart in de eerste helft, voor een tackle van achteren. Een waarschuwing die vijf minuten na de tackle van Angulo op Ilaimaharitra, die ook geel kreeg, plaatsvond. En als we zien dat deze twee fases binnen vijf minuten dezelfde straf kregen, begrijpen we het gebrek aan logica dat Vincent Euvrard en zijn spelers aankaarten.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

Jan-Carlo Simic (ex-Anderlecht) en Mahamadou Doumbia (ex-Antwerp) krijgen oude JPL-bekende als coach

Jan-Carlo Simic (ex-Anderlecht) en Mahamadou Doumbia (ex-Antwerp) krijgen oude JPL-bekende als coach

17:00
Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit

Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit

15:30
2
Duurste sportevenement ooit! WK-prijzen swingen de pan uit, dit weten we tot nu toe

Duurste sportevenement ooit! WK-prijzen swingen de pan uit, dit weten we tot nu toe

16:30
1
Vijf goals in vier matchen: ex-speler Gent, STVV en Charleroi maakt het mooie weer... bij beloften Union

Vijf goals in vier matchen: ex-speler Gent, STVV en Charleroi maakt het mooie weer... bij beloften Union

16:00
Rol van Axel Witsel bij Rode Duivels verdeelt: "Dat zou belachelijk zijn"

Rol van Axel Witsel bij Rode Duivels verdeelt: "Dat zou belachelijk zijn"

14:00
1
"Bij Anderlecht is het zoeken naar lichtpunten in de duisternis, Standard terecht boos"

"Bij Anderlecht is het zoeken naar lichtpunten in de duisternis, Standard terecht boos"

07:00
4
Lierse-speler pakt rood na één minuut spelen: dit is zijn straf

Lierse-speler pakt rood na één minuut spelen: dit is zijn straf

16:05
En daar zullen ze niet blij mee zijn: Verschaeren en Hazard weten wat ze moeten doen als ze willen blijven

En daar zullen ze niet blij mee zijn: Verschaeren en Hazard weten wat ze moeten doen als ze willen blijven

11:02
Monsterschorsing voor 1B-speler: maar liefst negen matchen aan de kant na incident tegen RSCA Futures

Monsterschorsing voor 1B-speler: maar liefst negen matchen aan de kant na incident tegen RSCA Futures

12:28
13
"Poging tot doodslag!" - Politie lanceert opsporing naar drie mannen na brute aanval op Feyenoord-fan

"Poging tot doodslag!" - Politie lanceert opsporing naar drie mannen na brute aanval op Feyenoord-fan

15:00
Mag Club Brugge een klein beetje hoop koesteren? Bayern straks zonder Harry Kane?

Mag Club Brugge een klein beetje hoop koesteren? Bayern straks zonder Harry Kane?

14:32
Bayern München-baas spreekt zich uit over de toekomst van Vincent Kompany bij de club

Bayern München-baas spreekt zich uit over de toekomst van Vincent Kompany bij de club

13:30
Club Brugge had zich deze keer wel enorm vergist: frustraties liepen op in Basecamp

Club Brugge had zich deze keer wel enorm vergist: frustraties liepen op in Basecamp

13:00
Tussen België en de VS: dit Anderlecht-talent moet een moeilijke keuze maken

Tussen België en de VS: dit Anderlecht-talent moet een moeilijke keuze maken

11:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/10: Riga

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/10: Riga

12:00
Rayane Bounida, een sportieve beslissing? Achter de schermen speelt blijkbaar meer

Rayane Bounida, een sportieve beslissing? Achter de schermen speelt blijkbaar meer

12:20
6
Patrick Goots is onder de indruk van KV Mechelen-speler: "Dat vind ik een heel straffe zaak"

Patrick Goots is onder de indruk van KV Mechelen-speler: "Dat vind ik een heel straffe zaak"

11:20
1
OFFICIEEL: José Riga is opnieuw coach in België

OFFICIEEL: José Riga is opnieuw coach in België

12:00
Rinkelt de kassa binnenkort bij Club Brugge? 'Engelse topclub denkt aan Joel Ordonez'

Rinkelt de kassa binnenkort bij Club Brugge? 'Engelse topclub denkt aan Joel Ordonez'

10:30
Eén minuut is genoeg: hoe Axel Witsel een record van 102 jaar oud bij de Rode Duivels kan breken

Eén minuut is genoeg: hoe Axel Witsel een record van 102 jaar oud bij de Rode Duivels kan breken

08:20
3
Philippe Albert niet te spreken over afwezigheid van Club Brugge-speler bij Rode Duivels

Philippe Albert niet te spreken over afwezigheid van Club Brugge-speler bij Rode Duivels

09:31
5
Vertrekt hij binnenkort bij Kameroen? Marc Brys kan voor nieuw opvallend avontuur kiezen

Vertrekt hij binnenkort bij Kameroen? Marc Brys kan voor nieuw opvallend avontuur kiezen

10:00
Marc Coucke breekt de stilte: "Merci voor het vertrouwen in de mooiste club van het land"

Marc Coucke breekt de stilte: "Merci voor het vertrouwen in de mooiste club van het land"

22:30
Bom bij Union? 'Ligue 1-club denkt eraan om Pocognoli weg te kapen bij Union SG'

Bom bij Union? 'Ligue 1-club denkt eraan om Pocognoli weg te kapen bij Union SG'

09:00
4
Strijd om Club Brugge-speler Nicolo Tresoldi barst los: "We praten erover"

Strijd om Club Brugge-speler Nicolo Tresoldi barst los: "We praten erover"

08:00
Anderlecht plots derde: "Ik zou met zo'n rapport niet moeten thuiskomen"

Anderlecht plots derde: "Ik zou met zo'n rapport niet moeten thuiskomen"

21:40
5
Filip Joos denkt dat Vincent Kompany een ongelooflijke droom heeft dit seizoen: "En het kan"

Filip Joos denkt dat Vincent Kompany een ongelooflijke droom heeft dit seizoen: "En het kan"

08:41
2
De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette

De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette

20:40
6
Cristiano Ronaldo doet verrassende uitspraken over zijn toekomst

Cristiano Ronaldo doet verrassende uitspraken over zijn toekomst

07:40
Hoever kan KAA Gent dit seizoen écht raken? Analyse

Hoever kan KAA Gent dit seizoen écht raken?

06:00
9
Blessure blijkt ernstiger dan gedacht: bondscoach Garcia vreest lange afwezigheid van belangrijke Rode Duivel

Blessure blijkt ernstiger dan gedacht: bondscoach Garcia vreest lange afwezigheid van belangrijke Rode Duivel

07:20
1
Standard hakt knoop door en voegt speler toe aan de A-kern

Standard hakt knoop door en voegt speler toe aan de A-kern

20:20
2
Gewezen Buffalo twijfelt plots: komen de Rode Duivels dan toch nog in aanmerking?

Gewezen Buffalo twijfelt plots: komen de Rode Duivels dan toch nog in aanmerking?

06:30
5
Diepe malaise bij Royal Antwerp: "Belachelijk voor een ploeg die twee jaar geleden kampioen werd"

Diepe malaise bij Royal Antwerp: "Belachelijk voor een ploeg die twee jaar geleden kampioen werd"

23:00
25
Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

19:40
5
Done deal: Zulte Waregem toont aanvallende ambitie en komt met meerjarig contract

Done deal: Zulte Waregem toont aanvallende ambitie en komt met meerjarig contract

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over 'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk' Swakken Swakken over Monsterschorsing voor 1B-speler: maar liefst negen matchen aan de kant na incident tegen RSCA Futures FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Duurste sportevenement ooit! WK-prijzen swingen de pan uit, dit weten we tot nu toe Stigo12 Stigo12 over Rol van Axel Witsel bij Rode Duivels verdeelt: "Dat zou belachelijk zijn" DiegoMaradona DiegoMaradona over Rayane Bounida, een sportieve beslissing? Achter de schermen speelt blijkbaar meer Test12 Test12 over "Bij Anderlecht is het zoeken naar lichtpunten in de duisternis, Standard terecht boos" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1 FCB vo altijd FCB vo altijd over De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette Eldonte Eldonte over Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit DJAMBO DJAMBO over Standard hakt knoop door en voegt speler toe aan de A-kern Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved