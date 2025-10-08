Dit is de top drie van 'minst faire ploeg' in de Jupiler Pro League: twee topclubs bovenaan

Standard heeft 23 gele kaarten en drie rode kaarten gekregen in tien wedstrijden sinds het begin van het seizoen. De Rouches bezetten de laatste plaats in het fair-play klassement, net achter OHL... en Anderlecht.

De late uitsluiting van Ibrahim Karamoko tijdens de Clasico was al de derde van een Standard-speler dit seizoen, na die van Thomas Henry bij Union en Marlon Fossey tegen Club Brugge.

Standard, samen met Anderlecht en Dender, is een van de teams die de meeste rode kaarten heeft gekregen in de eerste fase van de competitie. Maar met 23 waarschuwingen zijn de Rouches ook het derde meest bestrafte team, achter OHL (29) en KV Mechelen (25), op gelijke hoogte met Union.

Standard laatste in fair-play klassement na tien speeldagen

Dit weerspiegelt zich logischerwijs in het fair-play klassement, waarbij één punt wordt toegekend per gele kaart, drie punten voor dubbele gele kaarten en vijf punten voor directe uitsluitingen. Standard... is de slechtste leerling van de Pro League na tien speeldagen. (Bekijk het HIER)

De Luikenaars hebben 34 punten, twee meer dan Leuven en Anderlecht (32). Charleroi en Antwerp (27) staan net voor hen. Onder de goede leerlingen vinden we Westerlo (16 punten voor evenveel gele kaarten), RAAL (18 punten voor evenveel gele kaarten), en dan Club Brugge en STVV (20), die elk vijftien waarschuwingen en een directe uitsluiting hebben.





Gebrek aan consistentie in de arbitrale beslissingen

Deze trend illustreert ook wat Vincent Euvrard vorige week betreurde na de nederlaag tegen Brugge: een gebrek aan consistentie in de arbitrale beslissingen. Volgens berekeningen van onze collega's van Sudinfo ontvangt Standard de meeste kaarten in onze competitie in verhouding tot het aantal begane overtredingen.

Desondanks werden de Rouches iets gespaard in Anderlecht op dit punt: afgezien van Karamoko, kreeg alleen Ibe Hautekiet een gele kaart in de eerste helft, voor een tackle van achteren. Een waarschuwing die vijf minuten na de tackle van Angulo op Ilaimaharitra, die ook geel kreeg, plaatsvond. En als we zien dat deze twee fases binnen vijf minuten dezelfde straf kregen, begrijpen we het gebrek aan logica dat Vincent Euvrard en zijn spelers aankaarten.