En daar zullen ze niet blij mee zijn: Verschaeren en Hazard weten wat ze moeten doen als ze willen blijven

Mario Stroeykens heeft zijn contract bij Anderlecht verlengd, maar het zou anders kunnen zijn voor Yari Verschaeren en Thorgan Hazard. De twee aanvallers van paars-wit zullen akkoord moeten gaan met een loonsverlaging als ze willen blijven.

Aan het begin van de zomerse transferperiode moest Sporting Anderlecht duidelijkheid scheppen over de situatie van Théo Leoni, Mario Stroeykens en Yari Verschaeren, die allemaal tot 30 juni 2026 onder contract staan bij het Lotto Park.

Theo Leoni is uiteindelijk naar Stade de Reims vertrokken voor het bescheiden bedrag van 600.000 €, terwijl Mario Stroeykens deze week zijn contract verlengde tot 2028.

Olivier Renard moet nu de situatie van Yari Verschaeren beheren, maar ook die van Thorgan Hazard, wiens contract ook eindigt op 30 juni 2026. De uitkomst van deze dossiers zou kunnen verschillen van die van Stroeykens.

Yari Verschaeren en Thorgan Hazard moeten akkoord gaan met een loonsverlaging

Enerzijds vertegenwoordigen deze twee spelers een kleinere potentiële meerwaarde dan Stroeykens, die de interesse wekt van verschillende clubs, hoewel er tijdens de zomer geen concrete aanbiedingen zijn gedaan. Anderzijds ligt hun salaris aanzienlijk hoger, wat de onderhandelingen bemoeilijkt, volgens Het Nieuwsblad.





De krant meldt dat Anderlecht zich moreel verplicht voelt om onderhandelingen met beide spelers te openen, wat nog niet is gebeurd. Maar zij zullen financiële concessies moeten accepteren om te blijven, want een nieuw monstercontract is uit den boze.