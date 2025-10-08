OFFICIEEL: José Riga is opnieuw coach in België

Het is officieel, José Riga heeft een nieuwe baan gevonden als coach. De Luikenaar heeft een contract getekend bij Stockay, een team uit de Eerste Nationale.

Na het verlies van Stockay tegen RAEC Mons (2-0) afgelopen weekend, heeft het team dat op het derde niveau van het Belgische voetbal speelt, besloten de samenwerking met hun coach Stéphane Demets te beëindigen.

Een verrassende beslissing, gezien het feit dat het seizoensbegin vrij succesvol was. Na zeven speeldagen staat de Luikse club op de 4e plaats met 12 punten (drie overwinningen, drie gelijke spelen en een nederlaag).

José Riga heeft een nieuw avontuur beet

De opvolger van Stéphane Demets liet niet lang op zich wachten: José Riga. Hij was sinds augustus beschikbaar. Hij was assistent-trainer van de nationale U21 van België.

We gaan niet het volledige traject van José Riga als trainer herhalen, maar één ding is zeker, hij heeft geen gebrek aan ervaring. Met passages bij FC Metz, Standard, Blackpool FC, Charlton Athletic en RAEC Mons, heeft de 68-jarige man met meer dan 30 jaar ervaring op de banken, enthousiast ingestemd met de uitdaging. "Vastberaden en ambitieus staat hij klaar om deze nieuwe uitdaging aan te gaan naast de Stockay-familie", aldus Stockay in een verklaring op sociale media.

"Een nieuw hoofdstuk begint voor onze club, gedreven door dezelfde passie en ambities." De volgende wedstrijd van de club in Saint-Georges-sur-Meuse vindt aanstaande zondag plaats uit tegen RSC Habay-la-Neuve.