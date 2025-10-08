Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht

Voormalig Rode Duivel Gilles De Bilde heeft zich uitgesproken over de huidige toestand bij RSC Anderlecht. In een interview met Sudinfo uitte hij zijn bezorgdheid over het aanhoudende verval van de Brusselse club en formuleerde hij een duidelijke aanbeveling voor de toekomst.

De Bilde noemt de situatie bij Anderlecht “triest, echt triest”. Ondanks de moeilijkheden blijft zijn betrokkenheid groot. “Mijn hart blijft kloppen voor deze club. In plaats van licht aan het einde van de tunnel te zien, lijkt die tunnel eindeloos door te gaan.”

Aandelen

Hij erkent dat Marc Coucke het initiatief nam om een financieel verzwakte club over te nemen, maar plaatst kanttekeningen bij het verdere verloop. “Het vervolg was niet wat het had moeten zijn.” Coucke probeert opnieuw grip te krijgen op het beleid, mede door het terugtreden van Wouter Vandenhaute als voorzitter. Toch blijft De Bilde sceptisch. “Vandenhaute heeft nog aandelen, hij heeft nog inspraak en kan zaken blokkeren, ook al is hij geen voorzitter meer.”

Volgens De Bilde ontbreekt het Anderlecht aan een consistente beleidslijn. “Er is een gebrek aan continuïteit in de manier waarop men de club wil leiden.” Hij verwijst naar de opeenvolgende periodes onder Vincent Kompany, Felice Mazzù en de Deense sportieve leiding. “Iedereen had een totaal andere visie. Zodra het tegenzit, wil men alles veranderen.”

Verkoop van RSC Anderlecht

Op de vraag of Anderlecht onder leiding van Coucke opnieuw zijn status kan herwinnen, antwoordt De Bilde resoluut. “Met alle respect voor het feit dat hij de club uit de financiële miserie heeft gehaald, denk ik dat de oplossing is dat hij de club verkoopt aan nieuwe investeerders.” Volgens hem is een volledige herstart noodzakelijk.

De Bilde betwijfelt of Coucke nog bereid is om grote bedragen te investeren. “Ik denk niet dat hij nog miljoenen wil pompen in de club. Ik geloof niet dat hij wil dat zijn investering van 120 miljoen in de vuilnisbak belandt”, besluit De Bilde.