Club Brugge - Union SG heeft de kansen serieus doen kantelen, maar dit is de titelfavoriet

Club Brugge won afgelopen weekend in eigen huis van Union SG met het kleinste verschil. Een doelpunt van Forbs maakte het verschil in het voordeel van blauw-zwart.

En zo staan de Bruggelingen met 20 op 30 plots op drie punten van leider Union SG. Anderlecht staat met 18 op 30 derde, terwijl Gent en STVV op een gedeelde vierde plaats staan met nog een puntje minder.

Op die manier is de spanning in de competitie een beetje terug - als Union had gewonnen op Jan Breydel, dan was de kloof tussen de Brusselaars en de rest minstens voor even (en tot aan de puntendeling?) aan de grote kant geweest.

Club Brugge de grote winnaar van strijd met Union SG afgelopen weekend

Het heeft ook meteen zijn gevolgen bij de statistiekenbureaus. Die geven na de overwinning van Club Brugge de Bruggelingen meteen 8 procent extra kans op de titel, terwijl Union liefst 8,64 procent achteruit ging.

Toch blijven de Brusselaars met 59 procent volgens de statistieken kandidaat nummer 1 op de titel. Club Brugge rukt dus wat op, alle andere ploegen hebben nog steeds nauwelijks kans op de titel.