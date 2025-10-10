'Even slikken voor Union: vijf miljoen euro gevraagd'

Sébastien Pocognoli is op weg naar AS Monaco. De trainer van Union zou zijn keuze hebben gemaakt en dus lijkt er snel een overeenkomst te gaan volgen. Ondertussen denken de Brusselaars aan Rik De Mil als mogelijke opvolger, al zal dat niet makkelijk worden.

Het ontslag van Adi Hütter is ondertussen alvast bekrachtigd, waardoor niets een handtekening van Pocognoli nog in de weg staat. En dus moet Union op zoek naar een opvolger.

Wie wordt de opvolger van Pocognoli bij Union SG?

Rik De Mil staat helemaal bovenaan het verlanglijstje bij de Brusselaars. Volgens Sudpresse is er ondertussen contact geweest tussen Union SG en Charleroi, maar dat leverde nog geen vergelijk op.

De clausule waarbij De Mil weg mag bij een bepaalde aanbieding gaat pas in komende zomer, dus heeft Charleroi voorlopig de touwtjes in handen als het gaat over een mogelijke transfer.

'Charleroi vraagt vijf miljoen euro voor Rik De Mil'

Volgens La Dernière Heure vragen ze niet minder dan vijf miljoen euro om De Mil te laten vertrekken, al kan er over dat bedrag misschien gesproken worden - Union SG krijgt zelf ongeveer een miljoen euro voor Pocognoli van AS Monaco.





Afgelopen zomer was er de interesse van Antwerp en ook toen hield Charleroi het been stijf. Rik De Mil was daarover onlangs nog eerlijk in MidMid en sprak over de gesprekken die hij heeft gehad met Mehdi Bayat daarover.