Rik De Mil spreekt over de interesse van Antwerp en het compliment over Anderlecht

Rik De Mil is nog steeds coach van Charleroi. De oefenmeester werd deze zomer nochtans gelinkt aan KAA Gent, RSC Anderlecht en vooral Royal Antwerp FC. Toch besloot De Mil om te blijven.

Rik De Mil koos voor een verlengd verblijf bij Charleroi en legde op die manier de interesse van een aantal andere ploegen naast zich neer. Hij geeft zelf wel toe dat hij op een bepaald moment getwijfeld heeft.

“Er zijn veel factoren waarom een keuze gemaakt wordt. Het Europese verhaal speelde wel een rol en een heel belangrijke reden – want het waren twee mooie uitdagingen. Het gesprek met Antwerp was goed en ze hebben ook de volledige realiteit van Antwerp op dit moment geschetst.”



Rik De Mil had een open, correct en goed gesprek met Royal Antwerp FC

“Het was een heel open, correct en goed gesprek. Maar ik had ook nog een contract en dan moeten de clubs er samen ook uitkomen. Voor Mehdi Bayat was het geen optie om mij te laten vertrekken”, aldus De Mil bij MidMid.

“Ik wilde daar geen druk op leggen. Vanaf ik hoorde dat er interesse was, heb ik ook gesproken met Bayat en gezegd dat ik twijfelde. Antwerp is een topclub, een club die voor play-off 1 wil spelen elk seizoen.”

Wat als er nog eens een topclub komt aankloppen bij Charleroi voor De Mil?

“We hebben erover gesproken en hij gaf aan dat hij er alles wilde aan doen om mij in Charleroi te houden, wat hij ook heeft gedaan. Dan is er geen akkoord gekomen tussen de clubs en dan is het niet oké van mij om er zelf de stekker uit te trekken.”

Er is nu ook gesproken over de mogelijkheid dat er volgend jaar een nieuwe topclub komt aankloppen: “Mehdi Bayat wil ook niet de man zijn om een opportuniteit tegen te houden. Maar het is niet slecht om even standvastig te zijn.”

Marc Délire gaf onlangs nog aan dat De Mil perfect zou passen bij Anderlecht: “Ik vind dat een mooi compliment, maar drie weken geleden stonden we nog voorlaatste en dan wordt dat misschien minder gezegd.”