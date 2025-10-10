Hugo Broos woedend op Club Brugge: "Noemen ze dat kansen geven?"

Voor Zuid-Afrika is het deze week do or die. Bonscoach Hugo Broos wil met zijn troepen naar het WK in Canada, de USA en Mexico en weet dus wat hen te doen staan. Ondertussen is de oefenmeester wel boos op ... Club Brugge.

Zuid-Afrika leek op weg om zijn kwalificatiegroep voor het WK te domineren. Maar een sanctie van de FIFA werpt een zwarte schaduw op de situatie. De ploeg van bondscoach Hugo Broos speelde drie dure punten kwijt.

Zuid-Afrika staat voor belangrijke wedstrijden richting WK 2026

Daardoor moet het deze week nog vol aan de bak in de laatste twee kwalificatiewedstrijden, al is groepswinst en een ticket voor het WK nog steeds haalbaar.

Ondertussen heeft Hugo Broos zich kritisch uitgelaten over Club Brugge. Blauw-zwart wilde zijn speler Shandre Campbell namelijk niet naar het WK U20 laten gaan in Chili.

Hugo Broos heeft het moeilijk met keuze Club Brugge

“Jammer dat Club hem niet liet vertrekken. Als reden klinkt het dat ze hem kansen zouden geven, maar de laatste tien matchen van Club is hij twee keer tien minuten ingevallen en één keer zeven. Hij zat zelfs niet altijd in de selectie. Noemen ze dat kansen geven?"

"Ik heb het daar moeilijk mee. In april weigerden ze ook om hem naar de Afrika Cup U20 te laten gaan. Zuid-Afrika won uiteindelijk dat toernooi. Zoiets is uniek in een carrière hè, dat maakt het extra pijnlijk en mentaal moeilijk voor Shandre. Dat heb ik ook gezegd aan Dévy Rigaux, Bart Verhaeghe en Guilian Preud'homme", aldus Broos in Het Nieuwsblad.