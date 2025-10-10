Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt

DAZN ligt opnieuw onder vuur. Het mediabedrijf liet aan de Pro League weten dat het de mediarechtendeal niet kan nakomen, nadat een commercieel leefbare samenwerking met andere zenders uitbleef.

DAZN kwam de laatste tijd al enorm veel in het nieuws, en nu opnieuw. Het mediabedrijf kwam met heel slecht nieuws bij de Pro League.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft DAZN aan de Pro League laten weten dat het de mediarechtendeal nu niet kan nakomen. Het moest een commercieel leefbare deal vinden met minstens twee andere kanalen, zoals Telenet of Proximus bijvoorbeeld.

Nog meer chaos...

Maar dat is niet gebeurd, en lijkt ook niet te gaan gebeuren. Het leek erop dat een deal met Proximus in de maak was, maar uiteindelijk kwam er niets van in huis. In de overeenkomst tussen DAZN en de Pro League werd ook duidelijk gemaakt dat het over commercieel leefbare deals moest gaan.

Bij DAZN zijn ze er nu van overtuigd dat het met Proximus niet om een commercieel leefbare deal ging. Daarom liet het mediabedrijf aan de Pro League weten dat het haar afspraak niet kan nakomen.

Nog volgens HLN, zou Pro League-CEO Lorin Parys dit aan alle clubs hebben gemeld op vrijdag. De ploegen zullen dus moeten beslissen hoe het vervolg verloopt. Voor alle partijen is het goed om conflicten te vermijden, aangezien er de komende vier jaar ook nog moet worden samengewerkt.