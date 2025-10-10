Volgende jackpot op komst voor Club Brugge: Duitsers willen van geen wijken weten

De voorbije jaren was het al een paar keer stevig kassa kassa voor Club Brugge. Bepaalde sterkhouders konden ze echter voorlopig aan boord houden, al zal er ook komende zomer heel wat gaan gebeuren.

Joel Ordonez en Raphaël Onyedika hadden deze zomer de nodige blijven achter hun aan, maar beide spelers bleven uiteindelijk op Jan Breydel spelen.

De eerste verlengde ondertussen zelfs al zijn contract, ook van Onyedika wordt verwacht dat hij zijn verbintenis - die nu tot 2027 loopt - zal gaan openbreken.

Eintracht Frankfurt en Galatasaray willen Raphaël Onyedika

Niet om zo een transfer tegen te gaan, maar eerder om de prijs op te drijven als er in de zomer van 2026 alsnog transfers gaan komen. Want dat die er zitten aan te komen? Dat lijkt nog steeds quasi een zekerheid te zijn.

🚨 According to Bild, Eintracht Frankfurt are 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐝 in singing Vitaly Janelt (Brentford) and Ismael Doukoure (Strasbourg)! 👀🕵️‍♂️



Onyedika and Altimira also remain on Krösche’s shortlist, as he‘a targeting another defensive midfielder, center back and striker! 😳 pic.twitter.com/m9sVIXghCk — Eintracht Global (@eintrachtglobal) October 9, 2025

Volgens BILD staat Onyedika nog steeds op de shortlist van Eintracht Frankfurt. Ook een maand geleden wilden de Duitsers er de Nigeriaanse verdedigende middenvelder al heel graag bij, maar tot een deal kwam het op dat moment niet.

Ook Galatasaray zou nog steeds interesse tonen in Onyedika. Een nieuwe jackpot komt stilaan dichterbij, al is er natuurlijk tot op heden geen vergelijk gevonden.