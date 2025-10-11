'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel'

Club Brugge is de markt al aan het afspeuren op zoek naar nieuwe versterkingen voor de toekomst. Daarbij zijn ze nu ook met scouts aanwezig op het WK U20 in Chili. Daar zouden ze nu ook al een nieuw centrale verdediger op het oog hebben.

Diego Ochoa staat op de radar van Club Brugge. Dat laten diverse Zuid-Amerikaanse en Portugese media weten. De Mexicaanse centrale verdediger is momenteel actief met de U20 van zijn land op het WK U20 in Chili.

De Mexicanen wonnen in hun groepsfase van Marokko en speelden gelijk tegen Spanje en Brazilië, waardoor ze met 5 op 9 naar de achtste finales mochten. Daarin werd thuisland Chili met 4-1 verslagen, in de kwartfinales wacht Argentinië.

Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Diego Ochoa

Diego Ochoa staat centraal achterin zeker zijn mannetje tijdens de wedstrijden van de Mexicanen. En dat zien ook de vele scouts die in Chili aanwezig zijn.

Onder meer Club Brugge zou hem dan ook al eventjes op de radar hebben staan, al zijn er nog vele andere ploegen die wel wat zien in de jonge centrale verdediger.

Zo zouden ook onder meer PSV Eindhoven en Porto wel wat zien in de jonge Mexicaan. Momenteel speelt hij bij FC Juarez, op uitleenbasis van Guadalajara waar hij ook einde contract is komende zomer. Hij heeft een marktwaarde van 100.000 euro momenteel op Transfermarkt.

