Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

Na het vertrek van coach Sébastien Pocognoli naar AS Monaco gaan er mogelijk ook een aantal spelers de overstap gaan wagen. Gaat de leegloop op die manier verder? Het zou zomaar kunnen.

Sébastian Pocognoli is sinds zaterdag officieel de nieuwe coach van AS Monaco. En zo is Union SG een belangrijke pion kwijtgespeeld. Maar daar lijkt het niet bij te blijven.

Fedde Leysen naar Bologna?

Ook Fedde Leysen zou de Belgische hoofdstad wel eens sneller dan verwacht kunnen gaan verlaten, want hij staat in de belangstelling van een aantal ploegen en een wintertransfer zou dan ook zomaar aan de orde kunnen zijn.

Vanuit Italië is er nadrukkelijke interesse van Bologna in de speler van Union SG. Volgens La Gazetta Dello Sport wordt er wel degelijk al gedacht aan een wintertransfer.

Bologna on Fedde Leysen of Union Saint-Gilloise to replace Jhon Lucumí



However, it won't be so easy for the Rossoblu to reach an agreement with Jhon Lucumí. The Colombian defender, born in 1998 (under contract until June 2027), has remained despite an offer from Sunderland , who… pic.twitter.com/R5urDcqWGO — Sunderland AFC News And Banter Page (@sunderlandafc11) October 10, 2025

Bij de Italiaanse club moet Fedde Leysen de opvolger gaan worden van ex-Genkspeler Jhon Lucumi. Die zou naar de Premier League kunnen.

Bij Union SG willen ze Leysen niet zomaar laten gaan, maar de Brusselaars willen spelers niet zomaar blokkeren. Als het voor hem een mooie stap kan worden, dan zullen ze andermaal niet moeilijk blijven doen.