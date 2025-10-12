'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

Yari Verschaeren heeft nog altijd geen contractverlenging getekend bij RSC Anderlecht. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Mario Stroeykens wacht de middenvelder nog steeds op een aanbod, al zou er wel gesproken worden. Ondertussen is er nog steeds aandacht voor hem uit het buitenland.

Mario Stroeykens scoorde onlangs een contractverlenging op Neerpede, maar voor Yari Verschaeren is dat nog altijd niet het geval. Er werden gesprekken beloofd, maar tot op heden is er nog geen werk van gemaakt.

Yari Verschaeren weigerde Trabzonspor al een keertje

En dus zou de middenvelder in de zomer van 2026 wel eens transfervrij kunnen vertrekken uit het Lotto Park, al zou er op die manier ook geen transfersom meer kunnen gevraagd worden voor hem.

Afgelopen winter en zomer was er nochtans de nodige interesse in Verschaeren, maar niet meteen van de meest interessante clubs naar diens zin. Onder meer Trabzonspor was nochtans concreet voor Verschaeren.

"Chapeau voor hem, want er zouden heel veel spelers het wel aanvaard hebben. Hij kon er zich financieel enorm verbeteren. Hij kon inderdaad naar Trabzonspor, maar dat wou hij niet", klonk het toen al bij Besnik Hasi daarover.

Komt er in januari een andere club aankloppen? Dat zal nog moeten blijken. Volgens Turkse bronnen blijft Trabzonspor zelf ook geïnteresseerd en zouden zij graag een nieuwe poging willen wagen in de winter.