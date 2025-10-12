De derde helft Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent

Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent
Luka De Gieter, zoon van zanger Willy Sommers, combineert zijn sportieve ambities met een opleiding vastgoed aan de Hogeschool Gent. Ondanks een recente blessure blijft hij actief binnen het voetbalmilieu, zij het met realistische verwachtingen over zijn toekomst.

De Gieter liep recent een blessure op tijdens een wedstrijd. “Ik scheurde de ligamenten van de enkel na een hard contact in een wedstrijd”, licht hij toe bij Het Nieuwsblad. Hij hoopt op korte termijn opnieuw inzetbaar te zijn. “Binnen enkele weken hoop ik opnieuw tussen de lijnen te staan.”

Geen profcarrière

In het verleden speelde hij bij de U18 van FCV Dender, waar hij een seizoen samenspeelde met Ryan Adewusi. “Die al een keertje mocht invallen in de Jupiler Pro League”, aldus De Gieter.

Een doorbraak in het eerste elftal van FCV Dender acht hij niet haalbaar voor zichzelf. “De A-kern is voor mij niet realistisch”, stelt hij. “Ik vind dat je de realiteit niet uit het oog mag verliezen.” Zijn prioriteit ligt momenteel bij zijn opleiding. “Bij mij ligt de focus trouwens nog steeds op de studies. Ik studeer vastgoed aan HOGent.”

Toekomstplannen en begeleiding

Hoewel een profcarrière niet tot de mogelijkheden behoort, sluit De Gieter verdere sportieve engagementen niet uit. “Naar volgend seizoen toe kan ik me wel in de kijker spelen van een amateurclub”, verklaart hij. Hij ziet mogelijkheden in lagere reeksen. “Een profcarrière is niet realistisch, maar een centje bijverdienen kan ook in lagere afdelingen.”

De Gieter blijft werken aan zijn ontwikkeling als speler. “Ik denk dat ik kan doorbreken bij een club in eerste of tweede afdeling”, zegt hij. Daarbij rekent hij op de begeleiding van Marc Carlier. “Met Marc Carlier kan ik rekenen op een uitstekende coach van wie ik al veel opstak.” Hij waardeert diens aanpak. “Hij is de geknipte coach om te werken met jonge voetballers die nog in een groeiproces zitten.”

