Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het sportmediabedrijf DAZN, dat in België de uitzendrechten van de Pro League bezit, staat op een kruispunt. Terwijl het in eigen land de onderhandelingen over het Belgische voetbal wil herzien, kijkt de internationale sportstreamer al richting beursvloer.

CEO Shay Segev bevestigde in een gesprek met de Financial Times dat DAZN volgend jaar voor het eerst winst verwacht te maken. Een mijlpaal die het bedrijf aanzet om verder vooruit te denken. “We bekijken hoe we de volgende groeifase kunnen financieren. Een beursgang is daarbij een mogelijke optie", aldus Segev.

Volgens de Britse zakenkrant sprak DAZN afgelopen zomer al met verschillende Amerikaanse investeringsfondsen om de interesse in een beursnotering af te tasten. Het bedrijf is vandaag grotendeels in handen van miljardair Leonard Blavatnik, terwijl ook Saudi-Arabië een minderheidsbelang heeft.

Problemen in België moeten nog opgelost worden

Toch is niet alles rooskleurig. In België botst DAZN op problemen rond zijn tv-contract met de Pro League. De streamingdienst slaagde er nog niet in akkoorden te sluiten met telecomoperatoren zoals Proximus of Telenet, wat nochtans een voorwaarde is in de overeenkomst met de Pro League.

Door dat struikelblok wil DAZN bepaalde contractuele bepalingen herzien. De Pro League volgt het dossier op de voet, want de huidige deal bepaalt dat het Belgische voetbal via minstens twee andere operatoren beschikbaar moet zijn om het grote publiek te bereiken.

De komende weken worden dus cruciaal. Terwijl DAZN internationaal mikt op winst en een beursgang, moet het in België eerst de gemoederen bedaren  en bewijzen dat het de Belgische voetbalfans niet in de kou laat staan.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische suporters, pers en analisten Interview

"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische suporters, pers en analisten

08:00
Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

Radja Nainggolan rekent af: "Respectloos! Dat hoofdstuk heb ik nooit kunnen afsluiten"

07:20
Rik De Mil? Johan Boskamp noemt twee andere namen als nieuwe coach voor Union SG

Rik De Mil? Johan Boskamp noemt twee andere namen als nieuwe coach voor Union SG

19:30
Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

21:40
"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen De derde helft

"Ik krijg opmerkingen": Marc Degryse zou één iets aan zichzelf willen veranderen

06:30
Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray

Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray

21:40
2
"Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden

"Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden

21:00
2
De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

23:00
1
Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers?

Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers?

18:00
1
Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

22:30
2
Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

12:00
STVV neemt afscheid van grote legende

STVV neemt afscheid van grote legende

21:20
Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

Zinédine Zidane komt met duidelijk statement om bondscoach van Frankrijk te worden

22:00
Gilles De Bilde zegt dikke dankjewel aan Vincent Mannaert: "Hij stelde het zelf voor"

Gilles De Bilde zegt dikke dankjewel aan Vincent Mannaert: "Hij stelde het zelf voor"

20:30
1
"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

19:00
"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

"Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië

20:00
6
Vader van Remco Evenepoel vergelijkt zoon met Kompany: "Voor Remco is dat hetzelfde verhaal"

Vader van Remco Evenepoel vergelijkt zoon met Kompany: "Voor Remco is dat hetzelfde verhaal"

17:00
Bayat spreekt met Union over vertrek van Rik De Mil

Bayat spreekt met Union over vertrek van Rik De Mil

18:30
Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

17:30
3
Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

14:30
3
Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

16:30
Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

16:00
Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

14:00
Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

15:00
Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

15:00
2
📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

13:30
Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

13:00
1
Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

08:30
Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

14:15
Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

13:15
Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

11:00
3
Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent De derde helft

Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent

12:15
2
Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

12:30
2
Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

09:15
'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

09:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Charly Charly over Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray Alex1898 Alex1898 over Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers? Swakke25 Swakke25 over "Vroeger had ik een kopstoot verkocht" - Fred Vanderbiest is wel héél wat milder geworden RememberLierse RememberLierse over Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed André Coenen André Coenen over "Het levert niets op": Deze vier (!) wijzigingen in basiself nodig na duel tegen Noord-Macedonië Vital Verheyen Vital Verheyen over Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt Vital Verheyen Vital Verheyen over Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat Vital Verheyen Vital Verheyen over Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar heeft ook heel goed nieuws voor de fans Vital Verheyen Vital Verheyen over Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved