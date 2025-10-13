Ondanks alle problemen in België neemt DAZN een opvallende beslissing

Het sportmediabedrijf DAZN, dat in België de uitzendrechten van de Pro League bezit, staat op een kruispunt. Terwijl het in eigen land de onderhandelingen over het Belgische voetbal wil herzien, kijkt de internationale sportstreamer al richting beursvloer.

CEO Shay Segev bevestigde in een gesprek met de Financial Times dat DAZN volgend jaar voor het eerst winst verwacht te maken. Een mijlpaal die het bedrijf aanzet om verder vooruit te denken. “We bekijken hoe we de volgende groeifase kunnen financieren. Een beursgang is daarbij een mogelijke optie", aldus Segev.

Volgens de Britse zakenkrant sprak DAZN afgelopen zomer al met verschillende Amerikaanse investeringsfondsen om de interesse in een beursnotering af te tasten. Het bedrijf is vandaag grotendeels in handen van miljardair Leonard Blavatnik, terwijl ook Saudi-Arabië een minderheidsbelang heeft.

Problemen in België moeten nog opgelost worden

Toch is niet alles rooskleurig. In België botst DAZN op problemen rond zijn tv-contract met de Pro League. De streamingdienst slaagde er nog niet in akkoorden te sluiten met telecomoperatoren zoals Proximus of Telenet, wat nochtans een voorwaarde is in de overeenkomst met de Pro League.

Door dat struikelblok wil DAZN bepaalde contractuele bepalingen herzien. De Pro League volgt het dossier op de voet, want de huidige deal bepaalt dat het Belgische voetbal via minstens twee andere operatoren beschikbaar moet zijn om het grote publiek te bereiken.

De komende weken worden dus cruciaal. Terwijl DAZN internationaal mikt op winst en een beursgang, moet het in België eerst de gemoederen bedaren en bewijzen dat het de Belgische voetbalfans niet in de kou laat staan.