Succes is ook een tegenslag: Anderlecht en Charleroi nog een week langer zonder spelers

Marokko U20 is voorlopig niet te stuiten op het Wereldkampioenschap U20, dat eind september van start is gegaan in Chili. Het team zit ondertussen al in de halve finales. En zo zitten ze nog tot minstens 18 oktober in het toernooi.

Marokko U20 zet zijn ongelooflijke parcours voort. De jonge Leeuwen van de Atlas hebben in de kwartfinale van het WK U20 in Chili de Verenigde Staten met 3-1 verslagen.

Marokko voorbij USA naar halve finales op WK U20

De Marokkanen openden de score dankzij een doelpunt van Zahouan in de 31ste minuut. De Amerikanen maakten gebruik van een handsbal in het strafschopgebied om gelijk te maken voor de rust. De penalty werd genomen door Campbell.

Marokko heroverde de voorsprong in de 66ste minuut dankzij een eigen doelpunt van Wynder. 2-1 kort na het uur.

Spelers van Charleroi en Anderlecht doen het goed

Yassine maakte gebruik van een laatste opening om de overwinning veilig te stellen en de Marokkaanse superioriteit te bevestigen. Het beslissende doelpunt voor de kwalificatie naar de volgende ronde van de competitie.

Marokko U20 neemt het op tegen Frankrijk voor een plaats in de finale. Ali Maamar, de rechtsback van Anderlecht, stond in de basis, terwijl Anas Tajaouart van RSCA Futures op de bank bleef. Yassine Khalifi van Charleroi speelde de volledige wedstrijd.

Marokko won zijn groep met daarbij onder meer Spanje en Brazilië. Een eventuele finale wordt op 19 oktober gespeeld, waardoor Anderlecht nog wat langer zonder de belangrijke Maamar aan de slag lijkt te moeten - de troostfinale is op 18 oktober.