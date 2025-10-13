Union weet wat het doet: de redenen achter de verrassende komst van David Hubert naar het Dudenpark

Union Saint-Gilloise verraste iedereen door David Hubert als opvolger van Sébastien Pocognoli aan te stellen. Maar als je kijkt naar de manier van werken van de leiding, is die keuze toch niet zo verrassend.

10 oktober 2024: David Hubert wordt bevestigd als hoofdtrainer van Anderlecht nadat hij op interim-basis het roer overnam na het ontslag van Brian Riemer. 13 oktober 2025: David Hubert vervangt Sébastien Pocognoli aan het hoofd van Union Saint-Gilloise. De maand van de vallende bladeren en de eerste trainerswissels zorgde ervoor dat de 37-jarige Brusselaar twee jaar op rij verraste.

Waar iedereen in het Lotto Park schreeuwde om zijn aanstelling door het contrast met de apathie tijdens de periode onder Riemer, zag niemand de nieuwe stap richting Union aankomen. Vragen kwamen snel op: Hubert blijft een zeer jonge trainer en had een relatief moeilijk begin van het seizoen met OH Leuven, momenteel voorlaatste in de Jupiler Pro League.

Tijdens de tweede speeldag van de competitie leed OH Leuven immers een zware nederlaag in het Dudenpark, met 5-0 verlies. Gezien de onmiskenbare ergernis van György Csepregi op de houten banken naast de perstribune, was het niet moeilijk om de mening van de sportief directeur van Leuven over de prestatie van zijn team in te schatten. Drie maanden later bereidt David Hubert de kern van Union voor op de wedstrijd tegen Charleroi en de ontvangst van Internazionale in het Lotto Park.





Sommigen zullen snel beweren dat de belangrijkste reden voor zijn aanstelling zijn Anderlecht-verleden is. Na Anouar Ait El Hadj, Noah Sadiki of zelfs Siebe Van der Heyden, geniet Union ervan om profielen te herlanceren waar Sporting niets meer mee kan aanvangen. Maar voor Hubert, die afgelopen maart tot ieders verrassing ontslagen werd, zou dat uiteraard een karikatuur zijn.

Een plan B? Niet alleen dat

Allereerst moet worden begrepen dat voor Union de tijd begon te dringen voor de wedstrijd van zaterdag. Nadat ze tegen een muur aanliepen in het dossier van Rik De Mil, moest de directie snel handelen voor de wedstrijd in het weekend. En tijdens het seizoen lopen de beschikbare profielen niet voor het oprapen.

De Brusselaars hebben daarom een trainer elders in dienst gezocht. En als ze hun best deden om Hubert aan te trekken, is dat omdat hij aan meerdere eisen voldeed. Sinds hun terugkeer naar de hoogste klasse, heeft Union altijd de voorkeur gegeven aan Belgische trainers of trainers die het kampioenschap goed kennen, zoals Alexander Blessin.

De gelukkige uitverkorenen waren ook altijd relatief onervaren trainers: Geraerts en Pocognoli hadden nog nooit de leiding gehad over een eerste team als hoofdtrainer, Blessin kende alleen Oostende en Genoa sinds zijn opleiding bij RB Leipzig. Wat ervaring betreft, hoort Hubert zelfs bij de meer ervaren kandidaten.

Met zijn vernieuwende ideeën heeft voorzitter Alex Muzio een bijzonder rekruteringssysteem opgezet. De verzamelde informatie over zijn doelwitten stelt hem in staat om spelers aan te trekken die onopgemerkt zijn gebleven, maar perfect passen bij de voetbalstijl die Union jaar op jaar nastreeft.

Dit geldt ook voor de trainers, waarvan de voetbalstijl moet overeenkomen met de eigenschappen van de gerekruteerde spelers en de huisfilosofie. David Hubert lijkt op zijn beurt in het plaatje te passen. De voormalige trainer van Leuven koos voor een relatief gelijkaardig systeem van 3-4-1-2 aan Den Dreef. Dit alles met de wil om heel hoog druk te zetten. Een risicovolle speelstijl die sinds de start van het seizoen niet echt succesvol is geweest.

Intensiteit versus kwaliteit?

De intensiteit heeft vaak de overhand gehad op de kwaliteit. Maar met een grotere kern die meer vertrouwd is met deze speelstijl, zou Hubert wel eens op zijn plaats kunnen zitten. Toch blijft Union in het onbekende terrein opereren.

Want ook al lijkt de nieuwe trainer compatibel, het inpassen van de nieuwe aanpak midden in het seizoen is een stuk lastiger. Vooral omdat de laatste trainer die tijdens het seizoen werd aangesteld in het Dudenpark... Grégory Vanmelkebeke was in 2015.