Zeer gemengde reacties op aanstelling David Hubert: "Beschamend om dat te doen"

Het is officieel: David Hubert is de nieuwe trainer van Union Saint-Gilloise! De Brusselse club heeft het nieuws vanmiddag aangekondigd. De reacties zijn meteen erg gemengd te noemen op de aanstelling van de coach.

Union SG had eerst Rik De Mil van Charleroi op het oog, maar Mehdi Bayat wilde De Mil niet laten vertrekken tijdens een lopend seizoen. En dus werd het geweer van schouder veranderd.

Niet iedereen even gelukkig met keuze David Hubert voor Union SG

Uiteindelijk werd gekozen voor David Hubert, die overkomt van OH Leuven. Bij de Leuvenaars reageerden ze dan ook verrast en ontgoocheld op het nieuws.

Een coach wegplukken bij een ander team, terwijl hij er nog onder contract ligt? Dat is voor sommige supporters een brug te ver en dus komt er ook kritiek op de aanstelling van Hubert.

Anderen zijn dan weer verrast door de keuze voor Hubert, die tot dusver qua resultaten geen ferme adelbrieven heeft voor te leggen: OH Leuven staat momenteel voorlaatste met 8 op 30.

Maar er zijn ook mensen die het wél zien zitten met Hubert en weten dat hij een goede coach is. Zelfs supporters van Anderlecht wensen Hubert én Union beiden veel succes.

