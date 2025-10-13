"Verrast en ontgoocheld": OH Leuven doet plan voor de toekomst uit de doeken

"Verrast en ontgoocheld": OH Leuven doet plan voor de toekomst uit de doeken
Foto: © photonews
OH Leuven is zijn coach kwijt. David Hubert trekt van Leuven naar Brussel om er de nieuwe T1 te worden van Union SG. En dus moeten de Leuvenaars op zoek naar een nieuwe oefenmeester na tien speeldagen in het seizoen.

"De club bevestigt dat David Hubert heeft gekozen om de stap te zetten naar Union. We zijn verrast en ontgoocheld door deze beslissing, maar alle contractuele verplichtingen met betrekking tot zijn overgang zijn nagekomen door Union-St-Gilloise."

"We betreuren de beslissing van David Hubert, gezien de goede samenwerking en ondanks dat zich dat voorlopig niet heeft vertaald in de gewenste sportieve resultaten" aldus OH Leuven in een statement op de webstek.

"We blijven echter strijdvaardig en staan voor de volle 100% achter onze spelersgroep en staf. De club gaat meteen op zoek naar een nieuwe hoofdcoach."

OH Leuven gaat op zoek naar nieuwe coach

"En in afwachting van een definitieve aanstelling draagt de club de sportieve leiding ad interim over aan Academy Manager Hans Somers, die vorig seizoen al eens succesvol tijdelijk overnam."

OH Leuven is het seizoen onder David Hubert begonnen met een 8 op 30, waardoor het team voorlopig op een voorlaatste plaats staat in het klassement - de kloof met FCV Dender EH is wel nog altijd vijf punten.

OH Leuven

