Voorzitter Muzio verdedigt keuze voor David Hubert

Het is hét grote nieuws van de dag in de Belgische competitie: David Hubert wordt de nieuwe trainer van Union Saint-Gilloise. Voorzitter Alex Muzio heeft deze keuze toegelicht in een mededeling op de officiële website van de Brusselse club.

"We zijn altijd klaar, op elk moment. David (Hubert) stond erg hoog op onze lijst. We hebben eind vorige week uitstekende gesprekken gehad, wat ons direct een heel goed gevoel gaf", aldus Muzio op de webstek van Union SG.

David Hubert is een coach die aan bepaalde criteria voldoet: "We zochten iemand die past bij onze waarden, speelstijl en kwaliteitsstandaarden. Met David hebben we iemand gevonden die aan deze drie criteria voldoet."

White smoke over the Duden Park. Ready to write a new chapter! 📖 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 13, 2025

De voorzitter ziet overeenkomsten tussen de spelvisie van de trainer en die van de club, maar verduidelijkt: "Hij zal zijn eigen stempel drukken, en dat is iets wat wij als bestuur ook willen aanmoedigen."





Hoe zit het met de rest van de technische staf bij Union SG?

Alex Muzio sprak ook over de technische staf: "Het belangrijkste voor ons was om de hoofdtrainer aan de groep voor te stellen. Nu gaan we op onze manier en in samenspraak kijken welke trainers we nog aan de technische staf toevoegen."

Ter herinnering: Kevin Mirallas is samen met Sébastien Pocognoli naar AS Monaco vertrokken. De technische staf is hierdoor nog meer door elkaar geschud.