Yari Verschaeren praat over statuut als bankzitter, zijn ingesteldheid en... contractsituatie

Yari Verschaeren heeft allesbehalve een sterke start van het nieuwe seizoen achter de rug. De middenvelder wordt amper gebruikt door Besnik Hasi. Al laat hij het hoofd niét hangen.

En dat bewees Yari Veschaeren ook tegen Standard. De inbreng van de middenvelder zorgde voor extra schwung op het paars-witte middenveld.

Meer zelfs: Verschaeren lag aan de basis van het enige doelpunt van de partij. Het toont aan dat Verschaeren nog steeds gemotiveerd is om in het paars en wit te voetballen.

"Het is duidlijk dat ik de afgelopen weken moeilijke momenten heb meegemaakt", trapt Verschaeren een open deur in in La Dernière Heure. "Ik vind dat ik meer speeltijd verdien. Het is echter de coach die beslist."

De contractsituatie van Verschaeren maakt de situatie er niet gemakkelijker op. Het jeugdproduct van Anderlecht heeft een aflopend contract. Een verlenging is mogelijk, maar dan zal hij moeten inleveren.

Contractsituatie

"Ik weet dat er veel speculaties zijn", ontwijkt Verschaeren het onderwerp. "Maar ik wil laten zien dat Anderlecht nog steeds op mij kan rekenen."