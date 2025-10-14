Het plan van Coucke ligt klaar: zij moeten CEO en voorzitter worden bij Anderlecht

Na het vertrek van Wouter Vandenhaute werkt Marc Coucke aan een nieuw plan voor de toekomst van Anderlecht. Dinsdag volgt een cruciale Raad van Bestuur, waar hij zijn vernieuwde visie wil voorstellen.

Na het ontslag van Wouter Vandenhaute moest Marc Coucke snel beginnen nadenken over een nieuw idee voor de toekomst. Hij zou zijn plan nu zo ongeveer klaar hebben.

Dinsdag staat er een bijzondere Raad van Bestuur op de planning. Coucke zal zijn plan daar kunnen voorstellen. Maar wat wil de eigenaar van de club nu eigenlijk?

Kenneth Bornauw en Michael Verschueren moeten terugkeren

Volgens Sporza denkt Coucke vooral aan twee namen. Als eerste is er die van Kenneth Bornauw. Hij vertrok nog maar enkele maanden geleden als CEO Non Sports, maar nu wil Coucke van hem de nieuwe CEO maken.

Hij zou dan een belangrijkere rol krijgen bij paars-wit. Verder heeft Coucke ook zijn nieuwe voorzitter gevonden met Michael Verschueren, al kunnen er zeker nog problemen optreden.

Verschueren vult namelijk een hoge functie in bij de European Football Clubs (vertegenwoordigt Europese clubs). Daardoor is het normaal gezien niet mogelijk om bij een club voorzitter te worden.

Daarnaast zit ook Wouter Vandenhaute nog aan tafel, met Mauvavie. Het zou zomaar kunnen dat hij zich tegen een terugkeer van Verschueren keert. Wordt ongetwijfeld vervolgd...