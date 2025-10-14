Anderlecht verrast: dan toch geen Raad van Bestuur op dinsdag

Bij Anderlecht gonst het van de geruchten. Er werd dinsdag een belangrijke Raad van Bestuur verwacht waarin Marc Coucke zijn nieuwe plan zou voorstellen, maar die blijkt nu niet door te gaan. Hij was zelfs nooit voorzien.

Er zal op korte termijn heel wat moeten veranderen bij Anderlecht. Sinds het ontslag van Wouter Vandenhaute was Marc Coucke druk bezig met het opstellen van een nieuw plan.

Dat is ondertussen klaar: Kenneth Bornauw zal de nieuwe CEO moeten worden, al vertrok hij in juni als CEO Non-Sport. Michael Verschueren kan de functie van voorzitter invullen.

Geen Raad van Bestuur op dinsdag

Dinsdagochtend kwam het nieuws naar buiten dat er later op de dag een Raad van Bestuur zou volgen. Coucke zou zijn plan daar dan kunnen voorstellen.

Alleen lijkt hier niets van in huis te komen. Bij Anderlecht wordt namelijk formeel ontkend dat er dinsdag een Raad van Bestuur op de planning staat.

Wanneer die dan wel zal doorgaan blijft nog maar de vraag. Wel is zeker dat de volgende enorm belangrijk zal zijn. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat Wouter Vandenhaute, met Mauvavie, zich tegen de komst van Verschueren keert...