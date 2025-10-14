Wordt deze Belgische coach de opvolger van David Hubert bij OHL? "Zeg nooit nooit"

Wordt deze Belgische coach de opvolger van David Hubert bij OHL? "Zeg nooit nooit"
Foto: © photonews
Word fan van OH Leuven! 499

De overstap van David Hubert naar landskampioen Union kwam voor iedereen als een verrassing. Niet in het minst bij Oud-Heverlee Leuven, dat nu op zoek moet naar een nieuwe hoofdcoach.

Van de voorlaatste in de stand naar de leider. Je kan moeilijk stellen dat David Hubert zich niet verbeterd heeft door Oud-Heverlee Leuven te verlaten en de opvolger te worden van Sébastien Pocognoli bij Union.

Of het hem bij de landskampioen beter zal vergaan, moeten we nog even afwachten. Feit is wel dat ze bij OHL nu in sneltempo een nieuwe coach moeten zoeken, amper enkele maanden nadat de vorige was aangekomen.

Gill Swerts de nieuwe coach van OHL?

OHL wil zichzelf twee weken de tijd geven en in tussentijd nemen assistenten Hans Somers en Rudi Cossey de honneurs waar. Eén van de personen waarnaar de Leuvenaars kijken, is misschien wel Gill Swerts. Op dit moment is hij nog de coach van de nationale beloften.

Bij de beloften verlengde hij afgelopen zomer zijn contract. Toch staat hij niet weigerachtig tegenover een avontuur in de Jupiler Pro League. "Het zou heel verkeerd zijn om te zeggen dat dat soort clubs niet mag aankloppen", aldus Swerts volgens Het Belang van Limburg.

De nationale beloften spelen dinsdagavond een EK-kwalificatiewedstrijd tegen hun leeftijdsgenoten uit Denemarken:  "Ik voel me hier goed en heb intern aangegeven dat ik hier iets wil realiseren. Maar zeg nooit nooit in dit wereldje."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
Gill Swerts

Meer nieuws

Moet Michy Batshuayi deze winter op zoek naar een nieuwe club? Frankfurt neemt duidelijk standpunt in

Moet Michy Batshuayi deze winter op zoek naar een nieuwe club? Frankfurt neemt duidelijk standpunt in

17:00
Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren" Interview

Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren"

16:30
Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

16:15
1
Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

16:10
📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

16:00
Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

15:45
Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

15:30
1
Emotionele Dick Advocaat breekt na zege met Curaçao: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

Emotionele Dick Advocaat breekt na zege met Curaçao: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

15:00
Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

14:10
Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is Analyse

Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is

12:00
6
De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

14:40
8
🎥 Hij windt er geen doekjes om: dit zijn de eerste woorden van Sébastien Pocognoli als Monaco-coach

🎥 Hij windt er geen doekjes om: dit zijn de eerste woorden van Sébastien Pocognoli als Monaco-coach

14:00
Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

14:20
3
Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

13:30
1
Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

13:01
38
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/10: Teunckens

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/10: Teunckens

11:40
"Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels

"Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels

12:40
6
Ooit één van de grootste talenten van ons land bij Club Brugge: nu als 27-jarige transfervrij opgepikt door topclub

Ooit één van de grootste talenten van ons land bij Club Brugge: nu als 27-jarige transfervrij opgepikt door topclub

11:40
Peter Vandenbempt schrok enorm tijdens wedstrijd tegen Wales: "Het was onbegrijpelijk dramatisch"

Peter Vandenbempt schrok enorm tijdens wedstrijd tegen Wales: "Het was onbegrijpelijk dramatisch"

12:20
Derde keer, goede keer? Tweedeklasser legt lot in handen van ex-trainer van Beveren

Derde keer, goede keer? Tweedeklasser legt lot in handen van ex-trainer van Beveren

12:10
📷 Pizza en een drankje op de weg terug: Thibaut Courtois neemt enkele Rode Duivels mee op zijn privéjet

📷 Pizza en een drankje op de weg terug: Thibaut Courtois neemt enkele Rode Duivels mee op zijn privéjet

12:00
6
Spanning stijgt rond DAZN: Telenet en Proximus laten van zich horen

Spanning stijgt rond DAZN: Telenet en Proximus laten van zich horen

11:20
Garcia geschorst voor zijn woede-uitbarsting: dit is wie overneemt in Kazachstan

Garcia geschorst voor zijn woede-uitbarsting: dit is wie overneemt in Kazachstan

11:00
Anderlecht verrast: dan toch geen Raad van Bestuur op dinsdag

Anderlecht verrast: dan toch geen Raad van Bestuur op dinsdag

10:02
Rode Duivels maken indruk én winnen: dit heeft bondscoach Rudi Garcia te zeggen

Rode Duivels maken indruk én winnen: dit heeft bondscoach Rudi Garcia te zeggen

10:30
2
Pocognoli breekt stilte na plotse vertrek: dit is zijn boodschap voor de Union-fans

Pocognoli breekt stilte na plotse vertrek: dit is zijn boodschap voor de Union-fans

09:00
6
Het plan van Coucke ligt klaar: zij moeten CEO en voorzitter worden bij Anderlecht

Het plan van Coucke ligt klaar: zij moeten CEO en voorzitter worden bij Anderlecht

08:40
2
WK 2026 lijkt binnen: Rode Duivels moeten zich geen zorgen meer maken

WK 2026 lijkt binnen: Rode Duivels moeten zich geen zorgen meer maken

09:30
OH Leuven maakt zich sterk na verlies David Hubert aan Union SG

OH Leuven maakt zich sterk na verlies David Hubert aan Union SG

22:15
5
Niet David Hubert: déze trainer stond eerst bovenaan het lijstje bij Union SG

Niet David Hubert: déze trainer stond eerst bovenaan het lijstje bij Union SG

08:20
WK-kwalificaties: Kazachstan helpt de Rode Duivels en Frankrijk wordt zwaar verrast

WK-kwalificaties: Kazachstan helpt de Rode Duivels en Frankrijk wordt zwaar verrast

08:01
Met vooral één grote uitblinker: onze punten voor de Rode Duivels na de zege tegen Wales

Met vooral één grote uitblinker: onze punten voor de Rode Duivels na de zege tegen Wales

07:40
6
Simon Mignolet is onder de indruk van Rode Duivel: "Dan is hij niet te stoppen"

Simon Mignolet is onder de indruk van Rode Duivel: "Dan is hij niet te stoppen"

07:20
Lammens praat over de geschiedenis achter zijn transfer van Antwerp naar Manchester United

Lammens praat over de geschiedenis achter zijn transfer van Antwerp naar Manchester United

06:30
David Hubert legt zelf uit waarom hij OH Leuven heeft verlaten voor Union SG

David Hubert legt zelf uit waarom hij OH Leuven heeft verlaten voor Union SG

21:40
1
Union-CEO doet meteen een grote uitspraak: "Hubert is geen grote coach. Hij kan het wél worden"

Union-CEO doet meteen een grote uitspraak: "Hubert is geen grote coach. Hij kan het wél worden"

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

polvh polvh over Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels Snoek Snoek over De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter" .. .. over Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld" Dantie Dantie over Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club .. .. over Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld" CringeMedia CringeMedia over "Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels 1872 1872 over Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie Geert DL Geert DL over Simon Mignolet geeft inkijk in revalidatie, toekomstplannen en... contractperikelen Dirk1897 Dirk1897 over Pocognoli breekt stilte na plotse vertrek: dit is zijn boodschap voor de Union-fans Dirk1897 Dirk1897 over Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved