Wordt deze Belgische coach de opvolger van David Hubert bij OHL? "Zeg nooit nooit"

De overstap van David Hubert naar landskampioen Union kwam voor iedereen als een verrassing. Niet in het minst bij Oud-Heverlee Leuven, dat nu op zoek moet naar een nieuwe hoofdcoach.

Van de voorlaatste in de stand naar de leider. Je kan moeilijk stellen dat David Hubert zich niet verbeterd heeft door Oud-Heverlee Leuven te verlaten en de opvolger te worden van Sébastien Pocognoli bij Union.

Of het hem bij de landskampioen beter zal vergaan, moeten we nog even afwachten. Feit is wel dat ze bij OHL nu in sneltempo een nieuwe coach moeten zoeken, amper enkele maanden nadat de vorige was aangekomen.

Gill Swerts de nieuwe coach van OHL?

OHL wil zichzelf twee weken de tijd geven en in tussentijd nemen assistenten Hans Somers en Rudi Cossey de honneurs waar. Eén van de personen waarnaar de Leuvenaars kijken, is misschien wel Gill Swerts. Op dit moment is hij nog de coach van de nationale beloften.

Bij de beloften verlengde hij afgelopen zomer zijn contract. Toch staat hij niet weigerachtig tegenover een avontuur in de Jupiler Pro League. "Het zou heel verkeerd zijn om te zeggen dat dat soort clubs niet mag aankloppen", aldus Swerts volgens Het Belang van Limburg.

De nationale beloften spelen dinsdagavond een EK-kwalificatiewedstrijd tegen hun leeftijdsgenoten uit Denemarken: "Ik voel me hier goed en heb intern aangegeven dat ik hier iets wil realiseren. Maar zeg nooit nooit in dit wereldje."