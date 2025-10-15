Anderlecht krijgt serieuze opsteker vanuit de ziekenboeg

Adriano Bertaccini staat voor een mogelijke comeback bij Anderlecht. De aanvaller, die begin september een meniscusoperatie onderging na het Europese duel tegen AEK Athene, traint opnieuw mee met de groep.

Zijn naam duikt zelfs al op in de aanloop naar het duel van komend weekend op het synthetische veld van STVV, al lijkt dat niet meteen de beste ondergrond om zijn rentree te maken. De timing is extra bijzonder, want Sint-Truiden is de voormalige club van Bertaccini.

Vorig seizoen scoorde hij er maar liefst 21 keer, waarmee hij zich in de kijker speelde van Anderlecht. Nu lijkt een terugkeer naar Stayen mogelijk, al is die nog allerminst zeker.

Geen onnodige risico's op kunstgrasveld

De medische staf van paars-wit weegt de risico’s van een rentree op kunstgras zorgvuldig af. Omdat Bertaccini terugkomt van een knieblessure, wil men geen onnodige risico’s nemen.

Coach Besnik Hasi hoopt alvast om de 25-jarige spits snel opnieuw inzetbaar te hebben. Na de interlandbreak kan hij wel een extra aanvallende optie gebruiken, zeker met het drukke programma dat eraan komt. Bertaccini’s explosiviteit en neus voor doelpunten zouden een welkome versterking zijn.

Mocht het medische team toch twijfels houden, dan is het duel van een week later tegen Charleroi – nog zo’n voormalige club van de spits – een realistische optie voor zijn definitieve terugkeer. De knoop wordt later deze week doorgehakt.