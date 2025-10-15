De beslissing is allesbehalve simpel: Besnik Hasi én medische staf van Anderlecht hebben knoop door te hakken

Adriano Bertaccini is opnieuw klaar voor de dienst. De aanvaller kan komend weekend zelfs al spelen. Al moeten Besnik Hasi en zijn medische staf eerst nog een knoop doorhakken.

Besnik Hasi wrijft zich alvast in de handen. De terugkeer van Adriano Bertaccini betekent dat de coach van RSC Anderlecht opnieuw keuzemogelijkheden heeft in de aanval.

Luis Vazquez kon de voorbije weken niet overtuigen. Met Bertaccini én Mihajlo Cvetkovic - de Servische aanvaller besliste de Clasico - is er opnieuw concurrentie in de paars-witte aanval.

Bertaccini werkte specifiek naar zondag toe

Bertaccini hoopt dit weekend meteen zijn terugkeer te vieren. Meer zelfs: de 25-jarige spits heeft specifiek naar de wedstrijd van komende zondag toegeleefd.

Anderlecht trekt naar Stayen. En jawel: de Belgische recordkampioen plukte Bertaccini tijdens de zomermercato weg bij STVV. De Henegouwer wil dus héél graag spelen voor zijn voormalige fans.





Een lastige beslissing

Maar is zo'n wedstrijd op een kunstgrasveld niet te belastend voor een speler die net is gerevalideerd van een knieblessure? De medische staf van Anderlecht denkt alvast van wel.

Anderzijds: Bertaccini is het gewend om op het kunstgras van Stayen te voetballen. De eindbeslissing lijkt bij Hasi te liggen. Of laat hij de aanvaller gewoon in het slot nog even opdraven om afscheid te nemen van zijn voormalige fans?