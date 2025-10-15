Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"

Deschacht velt oordeel over Hasi en Anderlecht: "Deze ploeg mist een Olivier Deschacht"
Besnik Hasi moet RSC Anderlecht op sportief vlak naar nieuwe successen leiden. De coach zorgt voor verdeeldheid bij de achterban. Ook Olivier Deschacht verwacht niet meteen prijzen.

"Eerst en vooral wil ik benadrukken dat ik niet objectief kan zijn", aldus Olivier Deschacht in Radio Radzinski. "Besnik Hasi is een persoonlijke vriend."

"Ik zie alleszins progressie de laatste weken", is het clubicoon van Anderlecht positief over de gang van zaken. "Maar is dat genoeg voor Anderlecht? Ik denk het niet. Al ligt dat wellicht ook niet aan de coach."

Of RSC Anderlecht genoeg progressie maakt? Ik denk het niet. Al ligt dat wellicht ook niet aan Besnik Hasi

Olivier Deschacht

Deschacht mist grinta en de absolute wil om te winnen. "Dit Anderlecht mist een Olivier Deschacht. (lacht) Tegenwoordig is het allemaal goed voor sommigen. Dat moet eruit. Bij Anderlecht moét je alles willen winnen."

Sinds zijn avontuur als T2 bij Jong België is Deschacht zelf niet meer als coach aan de slag. "En ik heb gezegd dat ik het nooit meer wil doen. Als Anderlecht het komt vragen? Ik zou veel te snel de Kop-van-Jut zijn als het niet loopt."

Coach van RSC Anderlecht? Ik zou veel te snel Kop-van-Jut zijn als het niet loopt

Olivier Deschacht

"Al zou ik het wel zien zitten om bij de jeugd of bij RSCA Futures te werken", keert Deschacht dan toch zijn kar. "Of als pakweg Yves Vanderhaeghe me belt om mee te gaan naar Saoedi-Arabië of Thailand. Al moeten de kinderen dan wel eerst het huis uit zijn."

