Deze twee namen staan met stip genoteerd als nieuwe coach van OH Leuven

OH Leuven staat voor een cruciale zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer die de ploeg weer op de rails kan krijgen. Na het onverwachte vertrek van David Hubert wil de club duidelijkheid en stabiliteit, met voorkeur voor iemand die de Belgische competitie door en door kent.

Traditioneel worden namen als Jonas De Roeck, Peter Maes en Felice Mazzu genoemd bij alle recente trainerswissels, maar bij OHL lijkt men vooral te denken aan jonge coaches.

Timmy Simons en Hernán Losada zijn de namen die momenteel rondgaan als mogelijke kandidaten, al blijft dit voorlopig speculatie. Het beleid lijkt in elk geval te kiezen voor coaches die een sterke binding hebben met de Belgische competitie.

Somers geeft OH Leuven tijd

Interim-oplossing Hans Somers, momenteel Academy Manager, neemt de honneurs waar. Zijn eerdere ervaring als tijdelijke coach vorig seizoen geeft de club vertrouwen: hij leidde het team toen door een reeks van ongeslagen wedstrijden, inclusief een klinkende 5-0-zege tegen Zulte Waregem.

Door Somers aan te stellen als tijdelijke oplossing creëert OHL ruimte om rustig te zoeken naar een permanente hoofdtrainer. Ze willen geen overhaaste beslissingen nemen.

De komende wedstrijden, te beginnen tegen Club Brugge, zullen we Somers als interim-coach aan het roer zien. Zijn prestaties kunnen ook een rol spelen in de definitieve keuze van OHL.