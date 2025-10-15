Hoe verklaar je deze Anderlecht-cijfers ondanks sportieve malaise? "Gedwongen om na te denken"

Hoe verklaar je deze Anderlecht-cijfers ondanks sportieve malaise? "Gedwongen om na te denken"
Anderlecht blijft ondanks een gebrek aan sportieve successen een magneet voor supporters. Al acht jaar staat de recordkampioen droog qua titels, maar het stadion loopt bij elke thuismatch opnieuw vol.

Uit een grote supporterspeiling van HLN, Le Soir en de VUB blijkt dat geen enkele andere Belgische fanbasis meer belang hecht aan zowel spelers als resultaten dan die van paars-wit. Het DNA van Anderlecht wordt nog altijd geassocieerd met champagnevoetbal.

Toch heeft Anderlecht die verwachtingen de afgelopen jaren nauwelijks kunnen waarmaken. Sinds de laatste titel in 2017 werden de supporters getrakteerd op een periode van acht seizoenen zonder prijs. Het contrasteert scherp met het klassieke Anderlecht-DNA van elegant spel en constante successen.

Een bezettingsgraad van 98 procent ondanks resultaten

Ondanks de sportieve tekortkomingen zit het stadion anno 2025 weer tot de nok gevuld. “We zijn van 11.000 abonnees naar 14.000 gegaan — dat is ons plafond”, zegt marketingdirecteur Sophie M’Sallem in HLN. “We zitten ondertussen zelfs met een wachtlijst van 6.000 mensen.” Samen met losse ticketverkoop resulteert dit in een gemiddelde van 18.433 toeschouwers per wedstrijd, goed voor een bezettingsgraad van 98 procent.

De commerciële bloei van Anderlecht vindt zijn oorsprong paradoxaal genoeg juist in de sportieve malaise. “De resultaten hebben ons gedwongen om heel grondig na te denken over waar we als club voor staan", aldus M’Sallem. “Je moet creatief zijn. Je moet manieren vinden om je achterban op een heel andere manier aan te spreken, en ondertussen toch trouw te blijven aan je basiswaarden.”

Inclusiviteit en maatschappelijke betrokkenheid spelen daarbij een belangrijke rol. “Het oude Anderlecht was bijvoorbeeld eerder elitair, het stond misschien meer naast de maatschappij dan erin. Dat wilden we anders doen", zegt M’Sallem. 

