Paleisrevolutie bij Anderlecht heeft ook grote gevolgen voor Olivier Renard

Is de zoveelste paleisrevolutie bij RSC Anderlecht eindelijk de juiste? Het is alleszins de bedoeling van Marc Coucke. En dat betekent ook meteen dat de druk op Olivier Renard zal toenemen.

Het blijft wachten op officieel nieuws uit het Lotto Park, maar de nieuwe beweging bij RSC Anderlecht lijkt duidelijk. Mac Coucke haalt Kenneth Bornauw en Michael Verschueren opnieuw aan boord.

Bornauw vertrok enkele weken geleden als CEO Non-Sports bij Anderlecht. De vader van Sebastiaan Bornauw (voormalig speler van paars-wit, nvdr.) kon niet langer door één deur met Vandenhaute.

Dubbele terugkeer, recht tegen Vandenhaute in

Dat geldt evenzeer voor Verschueren. De voormalige sportief directeur en aandeelhouder van de Belgische recordkampioen was ook allesbehalve close met Vandenhaute. Is het toeval dat net die twee profielen terugkeren?

Voor Olivier Renard worden het alvast belangrijke maanden. Met Vandenhaute is de sportief directeur de man kwijt die hem naar Anderlecht heeft gehaald. Moeten we er een tekening bij maken dat een ex-speler van Standard niét populair is bij de achterban?

Hoe ziet de toekomst van Olivier Renard bij RSC Anderlecht eruit?

Renard zal zich moéten bewijzen in de wintermercato. In het andere geval is een (laatste?) sportieve ommekeer niet uit te sluiten. Wat alles hierboven betekent voor Besnik Hasi? De coach heeft voorlopig nog iets meer krediet.